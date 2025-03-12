Алексей Герман-младший защитил Тарковского от обвинений Сарика Андреасяна

Герман заявил, что Тарковский не является предателем родины и никогда таковым не был. Действительно, над своими последними фильмами он работал уже в Европе, но в нашей стране у него возникали некоторые проблемы с производством картин. Чтобы это узнать, достаточно прочесть пару книг. Герман-младший предположил, что Андреасян этим не занимался.