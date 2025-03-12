Алексей Герман-младший защитил Тарковского от обвинений Сарика Андреасяна

Posted 12 марта, 05:58
Published 12 марта, 05:58
Modified 12 марта, 06:00
Updated 12 марта, 06:00
Агентство «Ридус» попросило кинорежиссёра Алексея Германа-младшего прокомментировать высказывание Сарика Андреаясана в адрес покойного Андрея Тарковского. Автор «Защитников» назвал режиссера «Соляриса» «предателем родины».
Герман заявил, что Тарковский не является предателем родины и никогда таковым не был. Действительно, над своими последними фильмами он работал уже в Европе, но в нашей стране у него возникали некоторые проблемы с производством картин. Чтобы это узнать, достаточно прочесть пару книг. Герман-младший предположил, что Андреасян этим не занимался.
Собеседник издания посчитал выходку режиссера «Защитников» проявлением «культуры доносов», которая, по его мнению, мешает объединить народ, несмотря на «сложные периоды» истории.
Алексей Герман-младший подчеркнул, что, если в публичном поле ты сказал откровенную глупость, то это надо признать и вести себя достойно. Он добавил, что «культура доносов» удивительна тем, что каждый, кто умнее и талантливее тебя, является предателем родины. Режиссер призвал Андреасяна «как-то реально сопоставлять» себя.