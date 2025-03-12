ЧП на железной дороге в Новосибирской области — загорелся вагон поезда

В ночь на 12 февраля на остановочном пункте Речкуновка в Бердске (Новосибирская область) произошло возгорание в одном из вагонов стоявшего состава. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент случился около 3:00 по местному времени.