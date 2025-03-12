ЧП на железной дороге в Новосибирской области — загорелся вагон поезда

Posted 12 марта, 02:43
Published 12 марта, 02:43
Modified 12 марта, 02:45
Updated 12 марта, 02:45
В ночь на 12 февраля на остановочном пункте Речкуновка в Бердске (Новосибирская область) произошло возгорание в одном из вагонов стоявшего состава. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент случился около 3:00 по местному времени.
Огнеборцы оперативно справились с пламенем, не допустив его распространения на другие секции поезда. Движение железнодорожного транспорта на участке не прерывалось, а информация о пострадавших отсутствует.
Транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения норм эксплуатации подвижного состава и противопожарных стандартов. Специалисты изучают возможные причины ЧП — от технической неисправности до человеческого фактора. Морозы повышают риски возгораний из-за перегрузки электросистем или нарушений правил эксплуатации обогревателей.