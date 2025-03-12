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Posted 12 марта, 02:43

Published 12 марта, 02:43

Modified 12 марта, 02:45

Updated 12 марта, 02:45

Вагон потушили

ЧП на железной дороге в Новосибирской области — загорелся вагон поезда

12 марта 2025, 02:43
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Вагон потушили

В Новосибирской области загорелся вагон поезда

ЧП произошло на железной дороге под Бердском: пожар в вагоне оперативно локализован, о чем сообщила прокуратура.

В ночь на 12 февраля на остановочном пункте Речкуновка в Бердске (Новосибирская область) произошло возгорание в одном из вагонов стоявшего состава. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент случился около 3:00 по местному времени.

Огнеборцы оперативно справились с пламенем, не допустив его распространения на другие секции поезда. Движение железнодорожного транспорта на участке не прерывалось, а информация о пострадавших отсутствует.

Транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения норм эксплуатации подвижного состава и противопожарных стандартов. Специалисты изучают возможные причины ЧП — от технической неисправности до человеческого фактора. Морозы повышают риски возгораний из-за перегрузки электросистем или нарушений правил эксплуатации обогревателей.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Проверка#Поезд#Вагоны
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