Из Новосибирска в Турцию: о каких особенностях важно помнить перед поездкой

Posted 12 марта, 05:55
Published 12 марта, 05:55
Modified 12 марта, 08:12
Updated 12 марта, 08:12
В 2025 году в сезон отпусков Турция по-прежнему остается самым востребованным зарубежным направлением для новосибирских туристов. Если смотреть на результаты раннего бронирования, то число отдыхающих, как минимум, остается на уровне прошлого года, рассказала редакции Atas.Info исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко.
«Главной особенностью отдыха в Турции стало то, что она из летнего направления превратилась во всесезонное. Полетная программа рассчитана на весь год, и отправиться на отдых можно хоть сейчас. В этой связи очень активно сейчас развиваются туры в Стамбул. Это не пляжный отдых, но там предлагается очень интересная экскурсионная программа. Кроме того, Стамбул — это мощный транспортный хаб, который туристы используют для вылета в другие страны», — говорит Фоменко.
Летний отдых в этом сезоне обойдется дорого, констатирует эксперт. Турагенты замечают, что все больше людей начинают искать пути экономии, и в этом плане одна из основных особенностей Турции — возможность гибко подбирать туры на любой вкус и кошелек. На стоимость тура влияет множество факторов — вид из окна, удаленность от пляжа, порой даже цветовая палитра отделки номера. Поэтому, советует Светлана Фоменко, не стоит пугаться стоимости путевки, опубликованной на сайте агентства. Эту сумма легко корректируется при индивидуальной работе c туристом.
Корреспондент Atas.Info изучил актуальные предложения от новосибирских турагентств. Поездка вдвоем на две недели, с 7 по 20 июля в Стамбул обойдется от 160 тысяч рублей. Речь идет о перелете регулярным рейсом и проживании в номере эконом-класса с трехзвездочном отеле недалеко от центра города. Завтраки (шведский стол) включены в стоимость.
Поездка на море в Аланью в эти же даты обойдется от 185 тысяч рублей. За эти деньги пара может заселится в трехзвездочный отель в центре города с включенным в стоимость шведским столом по утрам. Гостиница расположена на второй линии, но до собственного песчаного пляжа, обещает реклама, всего 250 метров. В отеле можно взять в аренду велосипед или автомобиль.
Стоимость тура в особо любимую сибиряками Анталию с перелетом чартерным рейсом начинается от 190 тысяч рублей. Проживание — номер эконом-класса в гостинице категории две звезды, с включенными завтраками и ужинами по системе «шведский стол». На территории гостиницы есть небольшой бассейн площадью 60 квадратных метров, к услугам отдыхающих бесплатный муниципальный галечный пляж.
При повышении классности отеля, комфортности размещения и наличия более развитой пляжной инфраструктуры стоимость двухнедельного отдыха для пары без особых запросов колеблется в районе 250-300 тысяч рублей. Если же говорить о поездке с одним-двумя детьми, то цены и вовсе выглядят пугающе.
«Июль–август — это пик сезона, с самыми высокими ценами. Поэтому, если есть возможность, то безусловно, стоит обратить внимание на сентябрь–октябрь. Это бархатный сезон, с отличной температурой воды и воздуха, но туристов становится значительно меньше и цены стремительно падают. То же самое касается и мая с июнем», — подчеркивает Светлана Фоменко.
Однако, предупреждает глава туристической ассоциации, при планировании поездки на весну-начало лета стоит учитывать непредсказуемость погодного фактора. Вероятность попасть в не самые комфортные условия выше, чем в последующие месяцы.
Кроме того, говорит Светлана Фоменко, сейчас практически исчезло понятие «горящие туры». Избытка предложений нет и рынок относительно сбалансирован. Так что попытка сэкономить таким образом может вылиться в разочарование. По словам собеседницы редакции, сейчас еще достаточно выгодных по цене туров, но ближе к пику сезона их попросту может не остаться, все лучшие по соотношению цена/качество путевки будут уже раскуплены.
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