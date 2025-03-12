Из Новосибирска в Турцию: о каких особенностях важно помнить перед поездкой

Поездка на море в Аланью в эти же даты обойдется от 185 тысяч рублей. За эти деньги пара может заселится в трехзвездочный отель в центре города с включенным в стоимость шведским столом по утрам. Гостиница расположена на второй линии, но до собственного песчаного пляжа, обещает реклама, всего 250 метров. В отеле можно взять в аренду велосипед или автомобиль.