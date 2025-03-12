«Кровавая» луна взойдет над Новосибирском

Posted 12 марта, 15:58
Published 12 марта, 15:58
Modified 12 марта, 16:00
Updated 12 марта, 16:00
Жители Новосибирской области смогут наблюдать первое полнолуние в ночь с 14 на 15 марта. Из-за того, что на Луну упадет тень от Земли, спутник может приобрести глубокий красный оттенок.
Специалист из новосибирского планетария Олег Кашин пояснил, что увидеть необычное астрономическое явление можно с 01:19 до 08:00 15 марта.
Первое лунное затмение также произойдет 14 марта. Однако увидеть его смогут только жители Чукотского полуострова, сообщают специалисты планетария при СГУГиТ.
Ранее новосибирцам рассказали, что категорически запрещено делать в полнолуние.