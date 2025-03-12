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Posted 12 марта, 15:58

Published 12 марта, 15:58

Modified 12 марта, 16:00

Updated 12 марта, 16:00

Первое полнолуние 2025

«Кровавая» луна взойдет над Новосибирском

12 марта 2025, 15:58
Фото: Изображение Midjourney. Первое полнолуние 2025
14 марта ожидается первое лунное затмение в 2025 году, которое также называют «кровавым».

Жители Новосибирской области смогут наблюдать первое полнолуние в ночь с 14 на 15 марта. Из-за того, что на Луну упадет тень от Земли, спутник может приобрести глубокий красный оттенок.

Специалист из новосибирского планетария Олег Кашин пояснил, что увидеть необычное астрономическое явление можно с 01:19 до 08:00 15 марта.

Первое лунное затмение также произойдет 14 марта. Однако увидеть его смогут только жители Чукотского полуострова, сообщают специалисты планетария при СГУГиТ.

Ранее новосибирцам рассказали, что категорически запрещено делать в полнолуние.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Астрономия
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