«Ленинград» даст второй концерт в Новосибирске из-за высокого спроса фанатов

На данный момент, согласно данным сервиса продажи билетов, свободных мест в «Сибирь-Арене» на 30 мая не осталось за исключением пары билетов. Однако желающие все еще могут приобрести входной билет на 31 число. При этом минимальная цена начинается от 3 000 и доходит до 8 500 рублей.