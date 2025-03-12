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Posted 12 марта, 15:37

Published 12 марта, 15:37

Modified 12 марта, 15:39

Updated 12 марта, 15:39

Спрос на билеты крайне высокий

«Ленинград» даст второй концерт в Новосибирске из-за высокого спроса фанатов

12 марта 2025, 15:37
Фото: 1MI. Спрос на билеты крайне высокий
Группа «Ленинград» выступит дважды в Новосибирске — билеты на первый концерт уже раскуплены.

Концерт группы Шнурова пройдет в «Сибирь-Арене» 30 мая. Более того, исполнители дополнительно выступят на следующий день 31 мая.

На данный момент, согласно данным сервиса продажи билетов, свободных мест в «Сибирь-Арене» на 30 мая не осталось за исключением пары билетов. Однако желающие все еще могут приобрести входной билет на 31 число. При этом минимальная цена начинается от 3 000 и доходит до 8 500 рублей.

Ранее новосибирский священник выступил против популярной группы из-за ее эпатажного имиджа.

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