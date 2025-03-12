«Ленинград» даст второй концерт в Новосибирске из-за высокого спроса фанатов

Posted 12 марта, 15:37
Published 12 марта, 15:37
Modified 12 марта, 15:39
Updated 12 марта, 15:39
Концерт группы Шнурова пройдет в «Сибирь-Арене» 30 мая. Более того, исполнители дополнительно выступят на следующий день 31 мая.
На данный момент, согласно данным сервиса продажи билетов, свободных мест в «Сибирь-Арене» на 30 мая не осталось за исключением пары билетов. Однако желающие все еще могут приобрести входной билет на 31 число. При этом минимальная цена начинается от 3 000 и доходит до 8 500 рублей.
Ранее новосибирский священник выступил против популярной группы из-за ее эпатажного имиджа.