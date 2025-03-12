Отечественный сервис запустил функцию бронирования оздоровительных программ

Posted 12 марта, 11:44
Published 12 марта, 11:44
Modified 12 марта, 11:46
Updated 12 марта, 11:46
Выбор оздоровительной программы зависит от типа санатория. Для того, чтобы забронировать программу, нужно выбрать санаторий через приложение или на сайте, указать даты поездки и количество человек, после этого выбрать программу лечения и оплатить её. Об этом пишет ТАСС.
Представители сервиса отметили, что подобные программы, как правило, рассчитаны минимум на 5 — 7 дней.
В последние годы специалисты наблюдают стабильное увеличение интереса россиян к санаторно-курортному отдыху. Данные опроса «Яндекс Путешествий» показывают, что 81% респондентов из крупных городов за последний год посещали пансионаты или санатории. Данный факт говорит о высоком спросе на медицинские и оздоровительные поездки.
Главной целью подобных поездок остаются лечение и профилактика заболеваний. Самыми популярными направлениями являются Краснодарский край, Москва и Московская область. Это связано с транспортной доступностью, хорошей инфраструктурой и наличием специализированных учреждений.
На сегодняшний день на сервисе доступно более ста санаториев по всей России.
Специалисты отмечают, что повышение спроса на оздоровительные программы связано и с изменяющимися вкусами потребителей. Всё больше россиян выбирают санатории не только для оздоровления, но и для профилактики, восстановления после стресса и укрепления иммунной системы.