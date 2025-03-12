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Posted 12 марта, 11:44

Published 12 марта, 11:44

Modified 12 марта, 11:46

Updated 12 марта, 11:46

Отечественный сервис запустил функцию бронирования оздоровительных программ

Отечественный сервис запустил функцию бронирования оздоровительных программ

12 марта 2025, 11:44
Фото: Изображение Midjourney.
Сервис «Яндекс Путешествия» запустил функцию бронирования лечебно-оздоровительных программ в российских санаториях. Пользователи получили возможность не только выбрать проживание, но и заранее оплатить оздоровительные программы.

Выбор оздоровительной программы зависит от типа санатория. Для того, чтобы забронировать программу, нужно выбрать санаторий через приложение или на сайте, указать даты поездки и количество человек, после этого выбрать программу лечения и оплатить её. Об этом пишет ТАСС.

Представители сервиса отметили, что подобные программы, как правило, рассчитаны минимум на 5 — 7 дней.

В последние годы специалисты наблюдают стабильное увеличение интереса россиян к санаторно-курортному отдыху. Данные опроса «Яндекс Путешествий» показывают, что 81% респондентов из крупных городов за последний год посещали пансионаты или санатории. Данный факт говорит о высоком спросе на медицинские и оздоровительные поездки.

Главной целью подобных поездок остаются лечение и профилактика заболеваний. Самыми популярными направлениями являются Краснодарский край, Москва и Московская область. Это связано с транспортной доступностью, хорошей инфраструктурой и наличием специализированных учреждений.

На сегодняшний день на сервисе доступно более ста санаториев по всей России.

Специалисты отмечают, что повышение спроса на оздоровительные программы связано и с изменяющимися вкусами потребителей. Всё больше россиян выбирают санатории не только для оздоровления, но и для профилактики, восстановления после стресса и укрепления иммунной системы.

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