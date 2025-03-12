Отечественный сервис запустил функцию бронирования оздоровительных программ

Выбор оздоровительной программы зависит от типа санатория. Для того, чтобы забронировать программу, нужно выбрать санаторий через приложение или на сайте, указать даты поездки и количество человек, после этого выбрать программу лечения и оплатить её. Об этом пишет ТАСС.