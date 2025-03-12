Продать б/у шины, не общаясь с покупателем, теперь реально

Posted 12 марта, 03:31
Published 12 марта, 03:31
Modified 12 марта, 03:33
Updated 12 марта, 03:33
Как рассказали в компании, для продажи нужно создать объявление о продаже — если покрышки подойдут под условия выкупа, пользователь получит предложение продать их одному из партнеров платформы, а также узнает предварительный расчет суммы выкупа.
Если пользователь согласен с условиями, он может самостоятельно отвезти шины в один из пунктов выкупа или вызвать представителя партнера в удобное место встречи. Специалист проверит состояние покрышек, и назовет по итогам проверки финальную цену, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся скрытые дефекты, или, наоборот, даже быть увеличена.
В Авито заявляют, что программа позволяет продать покрышки за один день. На этапе запуска в программе выкупа участвуют партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владимире и Анапе. Сервис доступен в приложении, в ближайшем времени появится в веб-версии Авито.