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Posted 12 марта, 03:31

Published 12 марта, 03:31

Modified 12 марта, 03:33

Updated 12 марта, 03:33

Сервис позволяет сэкономить время и быстро получить деньги

Продать б/у шины, не общаясь с покупателем, теперь реально

12 марта 2025, 03:31
Фото: 1MI. Сервис позволяет сэкономить время и быстро получить деньги
Авито запускает программу выкупа автомобильных шин у частных продавцов — водители могут продать покрышки без коммуникации с потенциальными покупателями.

Как рассказали в компании, для продажи нужно создать объявление о продаже — если покрышки подойдут под условия выкупа, пользователь получит предложение продать их одному из партнеров платформы, а также узнает предварительный расчет суммы выкупа.

Если пользователь согласен с условиями, он может самостоятельно отвезти шины в один из пунктов выкупа или вызвать представителя партнера в удобное место встречи. Специалист проверит состояние покрышек, и назовет по итогам проверки финальную цену, которая может быть скорректирована от изначальной, если найдутся скрытые дефекты, или, наоборот, даже быть увеличена.

В Авито заявляют, что программа позволяет продать покрышки за один день. На этапе запуска в программе выкупа участвуют партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владимире и Анапе. Сервис доступен в приложении, в ближайшем времени появится в веб-версии Авито.

Количество перевозчиков на «Авито Услугах» выросло на 18%
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