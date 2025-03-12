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Posted 12 марта, 08:02

Published 12 марта, 08:02

Modified 12 марта, 08:04

Updated 12 марта, 08:04

Стоимость всей ремонтной программы более 94 млн рублей

«Россети Новосибирск» отремонтируют почти 400 трансформаторных подстанций

12 марта 2025, 08:02
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск». Стоимость всей ремонтной программы более 94 млн рублей
Масштабную ремонтную кампанию начнут с одного из самых отдаленных сел Новосибирской области, сообщили в компании

В марте «Россети Новосибирск» обновят силовой трансформатор на подстанции в селе Кыштовка. Это один из самых отдаленных населенных пунктов региона. Чтобы обеспечить надежность электроснабжения местных жителей и социальных объектов энергетики заменят «сердце» подстанции, обновив трансформатор мощностью 160 кВА.

Силовые трансформаторы играют ключевую роль в передаче и распределении электрической энергии, обеспечивая её эффективность и безопасность. Оборудование позволяет изменять уровни напряжения, что необходимо для транспортировки электроэнергии на большие расстояния с минимальными потерями.

Трансформаторная подстанция в Кыштовке станет одной из первых электроустановок, где выполнена замена силового оборудования и элементов в этом году. Всего в рамках ремонтной программы 2025 года «Россети Новосибирск» выполнят работы на 389 трансформаторных подстанциях 6(10)/0,4 кВ. На эти цели компания направит более 94 млн рублей.

Ремонтные работы будут сопровождаться плановыми отключениями
Ремонтные работы будут сопровождаться плановыми отключениями. Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»
«Энергетики уверены, что выполненные мероприятия позволят повысить качество электроэнергии и надежность электроснабжения населенных пунктов и расположенных в них социально значимых объектов, которые позволяют обеспечить комфортные условия жизни местного населения», — говорится в сообщении «Россети Новосибирск».

На время проведения реконструкции и ремонта компания призывает потребителей региона отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ, добавили в пресс-службе энергетиков. Информацию обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии заблаговременно публикуют на сайте в разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с данными каждого конкретного планового отключения электроэнергии.

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