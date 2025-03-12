«Россети Новосибирск» отремонтируют почти 400 трансформаторных подстанций

На время проведения реконструкции и ремонта компания призывает потребителей региона отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ, добавили в пресс-службе энергетиков. Информацию обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии заблаговременно публикуют на сайте в разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с данными каждого конкретного планового отключения электроэнергии.