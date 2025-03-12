Смертельное ДТП в Новосибирске: Toyota Camry врезалась в грузовик

Вечером 11 марта 2025 года в Советском районе Новосибирска произошла авария с трагическими последствиями. По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулём Toyota Camry, двигавшаяся по Бердскому шоссе от улицы Зоологической в сторону Балтийской, потеряла контроль над управлением в районе дома 451/1а. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Volvo, тянущим цистерну.