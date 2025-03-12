Смертельное ДТП в Новосибирске: Toyota Camry врезалась в грузовик

Posted 12 марта, 04:12
Published 12 марта, 04:12
Modified 12 марта, 04:14
Updated 12 марта, 04:14
Вечером 11 марта 2025 года в Советском районе Новосибирска произошла авария с трагическими последствиями. По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулём Toyota Camry, двигавшаяся по Бердскому шоссе от улицы Зоологической в сторону Балтийской, потеряла контроль над управлением в районе дома 451/1а. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Volvo, тянущим цистерну.
От удара Volvo с полуприцепом, управляемый 41-летним водителем, отбросило на Mitsubishi Outlander, который в момент аварии ожидал зелёного сигнала светофора на пересечении с ул. Лесосечной. Водитель Toyota Camry с тяжёлыми травмами была доставлена в больницу, но медикам не удалось её спасти. Остальные участники ДТП не пострадали.
На месте работали сотрудники ГИБДД и следственная группа. Специалисты изучают обстоятельства происшествия: проверяют техническое состояние автомобилей, дорожные условия и возможное влияние человеческого фактора. Ранее десятки автомобилей попали в ДТП на Ипподромской магистрали.