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Posted 12 марта, 12:00

Published 12 марта, 12:00

Modified 14 марта, 09:06

Updated 14 марта, 09:06

В Кузбассе намерены поставить масштабный экологический рекорд

12 марта 2025, 12:00
В Кузбассе в этом году собираются поставить масштабный рекорд экологического значения и высадить два миллиона деревьев, сообщает Минприроды Кузбасса. Масштабное озеленение будет приурочено к празднованию Дня Победы.

«В преддверии празднования 80-летия Победы в 6-й раз состоится Международная эколого-патриотическая акция „Сад Памяти“. В 2025 году она пройдет под эгидой нового нацпроекта „Экологическое благополучие“. В регионе планируют поставить рекорд, высадив 2 млн деревьев — почти вдвое больше, чем в прошлом году (1 млн 115 тысяч). Всего за 5 лет в рамках акции в Кузбассе высажено 3 млн 425 тысяч деревьев и кустарников», — сообщает Минприроды.

С установлением теплой погоды в муниципалитетах начнутся ремонтные работы на памятниках и обелисках, а также традиционные всекузбасские субботники, пишет sibdepo.ru.

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