В Кузбассе намерены поставить масштабный экологический рекорд

«В преддверии празднования 80-летия Победы в 6-й раз состоится Международная эколого-патриотическая акция „Сад Памяти“. В 2025 году она пройдет под эгидой нового нацпроекта „Экологическое благополучие“. В регионе планируют поставить рекорд, высадив 2 млн деревьев — почти вдвое больше, чем в прошлом году (1 млн 115 тысяч). Всего за 5 лет в рамках акции в Кузбассе высажено 3 млн 425 тысяч деревьев и кустарников», — сообщает Минприроды.