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Posted 12 марта, 01:54

Published 12 марта, 01:54

Modified 12 марта, 05:52

Updated 12 марта, 05:52

Где воздух грязнее

В Новосибирске в воздухе обнаружены отравляющие вещества

12 марта 2025, 01:54
Фото: atas.info. Где воздух грязнее
Новосибирск столкнулся с ухудшением экологии в трёх районах, о чем говорят данные синоптиков.

Во вторник, 11 марта, в атмосфере трёх районов Новосибирска зарегистрированы опасные концентрации загрязняющих веществ. Мониторинговые данные Западно-Сибирского гидрометцентра и Службы мониторинга окружающей среды (МОС) выявили нарушения экологических норм.

Районы-антилидеры:

Кировский район — уровень фенола превысил допустимый показатель в 1,2 раза.

Дзержинский район — концентрация оксида углерода достигла 1,4 ПДК.

Заельцовский район — содержание взвешенных частиц (пыли) оказалось выше нормы в 1,8 раза.

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Специалисты связывают скачки загрязнения с сочетанием промышленных выбросов, автомобильных выхлопов и неблагоприятных метеоусловий, препятствующих рассеиванию вредных примесей. Однако уже к среде, 12 марта, синоптики прогнозируют улучшение ситуации: ветер и осадки помогут очистить воздух.

Кратковременное превышение ПДК по фенолу и угарному газу может вызывать головные боли и раздражение слизистых, а повышенная запылённость опасна для аллергиков. Экологи рекомендуют жителям указанных районов ограничить прогулки вблизи магистралей и промзон.

Тем временем, горожане удивляются весеннему снегопаду:

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Воздух#Загрязнение воздуха
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