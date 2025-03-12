В Новосибирске в воздухе обнаружены отравляющие вещества

Posted 12 марта, 01:54
Published 12 марта, 01:54
Modified 12 марта, 05:52
Updated 12 марта, 05:52
Во вторник, 11 марта, в атмосфере трёх районов Новосибирска зарегистрированы опасные концентрации загрязняющих веществ. Мониторинговые данные Западно-Сибирского гидрометцентра и Службы мониторинга окружающей среды (МОС) выявили нарушения экологических норм.
Районы-антилидеры:
Кировский район — уровень фенола превысил допустимый показатель в 1,2 раза.
Дзержинский район — концентрация оксида углерода достигла 1,4 ПДК.
Заельцовский район — содержание взвешенных частиц (пыли) оказалось выше нормы в 1,8 раза.
Специалисты связывают скачки загрязнения с сочетанием промышленных выбросов, автомобильных выхлопов и неблагоприятных метеоусловий, препятствующих рассеиванию вредных примесей. Однако уже к среде, 12 марта, синоптики прогнозируют улучшение ситуации: ветер и осадки помогут очистить воздух.
Кратковременное превышение ПДК по фенолу и угарному газу может вызывать головные боли и раздражение слизистых, а повышенная запылённость опасна для аллергиков. Экологи рекомендуют жителям указанных районов ограничить прогулки вблизи магистралей и промзон.
Тем временем, горожане удивляются весеннему снегопаду: