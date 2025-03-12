В Новосибирске в воздухе обнаружены отравляющие вещества

Кратковременное превышение ПДК по фенолу и угарному газу может вызывать головные боли и раздражение слизистых, а повышенная запылённость опасна для аллергиков. Экологи рекомендуют жителям указанных районов ограничить прогулки вблизи магистралей и промзон.