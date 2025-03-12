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Posted 12 марта, 14:37

Published 12 марта, 14:37

Modified 12 марта, 14:39

Updated 12 марта, 14:39

Мошенник

В Новосибирске задержали мошенника, обманувшего поставщиков на 2,5 миллиона рублей

12 марта 2025, 14:37
Фото: Изображение Midjourney. Мошенник
Злоумышленник обманывал поставщиков и контрагентов с помощью фейкового аккаунта, его действия пресекли правоохранители.

По данным следствия, 28-летний сибиряк с помощью клона аккаунта фирмы размещал тендеры на покупку оргтехники. После заключения сделки с очередным поставщиком, он переставал выходить на связь.

Своими действиями злоумышленник причинил ущерб на сумму порядка 2,5 миллиона рублей. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

Ранее мошенники попытались заманить новосибирских фанатов на фейковый концерт Полины Гагариной.

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#София Самарина#Мошенники#Экономика#Россия#Общество#Новосибирск#Сибирь#Происшествия#Новосибирская область
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