В Новосибирске задержали мошенника, обманувшего поставщиков на 2,5 миллиона рублей

Posted 12 марта, 14:37
Published 12 марта, 14:37
Modified 12 марта, 14:39
Updated 12 марта, 14:39
По данным следствия, 28-летний сибиряк с помощью клона аккаунта фирмы размещал тендеры на покупку оргтехники. После заключения сделки с очередным поставщиком, он переставал выходить на связь.
Своими действиями злоумышленник причинил ущерб на сумму порядка 2,5 миллиона рублей. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.
Ранее мошенники попытались заманить новосибирских фанатов на фейковый концерт Полины Гагариной.