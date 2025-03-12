В Новосибирской области ожидается нашествие клещей весной 2025

Posted 12 марта, 13:13
Published 12 марта, 13:13
Modified 12 марта, 13:15
Updated 12 марта, 13:15
Специалисты прогнозируют рост числа клещей весной 2025. Аномалию объясняют высокими температурами в зимний период.
В Новосибирской области будут приняты меры для снижения рисков заболеваемости. Тем не менее, в региональном минздраве призывают позаботится о своем здоровье и вовремя проставить необходимые прививки.
По статистике регионального Центра гигиены и эпидемиологии, в прошлом году в медучреждения обратились свыше 8 тысяч сибиряков с укусами насекомых. Клещевым энцефалитом заразились 57 человек, включая трех детей. Зафиксировано три случая летального исхода — все погибшие были не привиты.