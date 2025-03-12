atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта, 13:13

Published 12 марта, 13:13

Modified 12 марта, 13:15

Updated 12 марта, 13:15

Клещ

В Новосибирской области ожидается нашествие клещей весной 2025

12 марта 2025, 13:13
Фото: 1MI. Клещ
Специалисты предупредили жителей НСО о вероятном увеличении числа вредителей из-за аномальных погодных условий.

Специалисты прогнозируют рост числа клещей весной 2025. Аномалию объясняют высокими температурами в зимний период.

В Новосибирской области будут приняты меры для снижения рисков заболеваемости. Тем не менее, в региональном минздраве призывают позаботится о своем здоровье и вовремя проставить необходимые прививки.

По статистике регионального Центра гигиены и эпидемиологии, в прошлом году в медучреждения обратились свыше 8 тысяч сибиряков с укусами насекомых. Клещевым энцефалитом заразились 57 человек, включая трех детей. Зафиксировано три случая летального исхода — все погибшие были не привиты.

1,4 тонн молока и мяса забраковали специалисты в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске осудили организаторов секты псевдоцелителей«Страшнее ковида»: мощный вирус угрожает жителям Новосибирской областиНа Новосибирскую область обрушится мощная магнитная буря
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Здоровье#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, reklama@atas.info 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика