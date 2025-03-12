В Новосибирской области ожидается нашествие клещей весной 2025

По статистике регионального Центра гигиены и эпидемиологии, в прошлом году в медучреждения обратились свыше 8 тысяч сибиряков с укусами насекомых. Клещевым энцефалитом заразились 57 человек, включая трех детей. Зафиксировано три случая летального исхода — все погибшие были не привиты.