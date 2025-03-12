В Новосибирской области раскрыли схему мошенничество с землей на 20 млн

Posted 12 марта, 02:35
Published 12 марта, 02:35
Modified 12 марта, 17:23
Updated 12 марта, 17:23
Следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело в отношении группы из 11 фигурантов — жителей Искитимского района и Бердска. Им вменяются мошеннические схемы с земельными наделами, повлёкшие ущерб бюджету в 20 млн рублей.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год подозреваемые выявляли муниципальные участки, формально считавшиеся бесхозными, и подделывали документы. Они утверждали, что владеют землёй на основании «фактического пользования», возникшего до принятия действующего Земельного кодекса. Это позволило им незаконно зарегистрировать право собственности через Росреестр, присвоив территории, принадлежащие государству.
Уголовное дело квалифицировано по двум статьям: ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном и особо крупном размерах и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — попытка мошенничества.
Махинации вскрыты совместными усилиями оперативников ФСБ и регионального ГУ МВД. Прокуратура Новосибирской области взяла на особый контроль ход расследования, включая оценку законности действий подозреваемых и соблюдение процессуальных норм.
Злоумышленники не только фальсифицировали документы, но и использовали пробелы в системе учёта земель. После оформления собственности они планировали продажу участков или их использование в коммерческих целях.
Расследование продолжается: устанавливаются все цепочки сделок, проводятся экспертизы документов и допросы свидетелей. Результаты проверки могут привести к новым обвинительным заключениям. Гендиректор ФК «Новосибирск» пойдет под суд за мошенничество на 24 млн рублей.