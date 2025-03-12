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Posted 12 марта, 02:35

Published 12 марта, 02:35

Modified 12 марта, 17:23

Updated 12 марта, 17:23

Мошенничество раскрыто

В Новосибирской области раскрыли схему мошенничество с землей на 20 млн

12 марта 2025, 02:35
Фото: 1MI. Мошенничество раскрыто
Прокуратура курирует расследование масштабной аферы с землёй в Новосибирской области, о чем сообщили в ведомстве.

Следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело в отношении группы из 11 фигурантов — жителей Искитимского района и Бердска. Им вменяются мошеннические схемы с земельными наделами, повлёкшие ущерб бюджету в 20 млн рублей.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год подозреваемые выявляли муниципальные участки, формально считавшиеся бесхозными, и подделывали документы. Они утверждали, что владеют землёй на основании «фактического пользования», возникшего до принятия действующего Земельного кодекса. Это позволило им незаконно зарегистрировать право собственности через Росреестр, присвоив территории, принадлежащие государству.

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Фото: прокуратура НСО

Уголовное дело квалифицировано по двум статьям: ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном и особо крупном размерах и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — попытка мошенничества.

Махинации вскрыты совместными усилиями оперативников ФСБ и регионального ГУ МВД. Прокуратура Новосибирской области взяла на особый контроль ход расследования, включая оценку законности действий подозреваемых и соблюдение процессуальных норм.

Злоумышленники не только фальсифицировали документы, но и использовали пробелы в системе учёта земель. После оформления собственности они планировали продажу участков или их использование в коммерческих целях.

Расследование продолжается: устанавливаются все цепочки сделок, проводятся экспертизы документов и допросы свидетелей. Результаты проверки могут привести к новым обвинительным заключениям. Гендиректор ФК «Новосибирск» пойдет под суд за мошенничество на 24 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Уголовное дело
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