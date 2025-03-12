В Новосибирской области раскрыли схему мошенничество с землей на 20 млн

По данным следствия, с 2021 по 2024 год подозреваемые выявляли муниципальные участки, формально считавшиеся бесхозными, и подделывали документы. Они утверждали, что владеют землёй на основании «фактического пользования», возникшего до принятия действующего Земельного кодекса. Это позволило им незаконно зарегистрировать право собственности через Росреестр, присвоив территории, принадлежащие государству.