В Новосибирской области родилась «девочка-бабочка»

Posted 12 марта, 03:03
Published 12 марта, 03:03
Modified 12 марта, 17:21
Updated 12 марта, 17:21
В феврале родители давали своим детям необычные имена. Самым экзотичным и красивым стало Ванесса. Оно означает «бабочка» в переводе с английского языка. Женщина с этим прекрасным именем обладает лидерскими качествами, а также грацией, красотой и обаянием.
Еще среди редких имен для дам были Шабона, что означает «ночь», а также Риана («Душа от Бога») и Рокия («цветок» или «красота»). Есть в этом списке и славянское имя — Людмила, означающее «людям мила».
Для мальчиков же среди интересных имен были Яков, Юсуфбек, Эммануэль, Мах и Убайда. Ранее на свет появилась девочка-ветер.