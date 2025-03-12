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Posted 12 марта, 03:03

Published 12 марта, 03:03

Modified 12 марта, 17:21

Updated 12 марта, 17:21

Как назвали девочку

В Новосибирской области родилась «девочка-бабочка»

12 марта 2025, 03:03
Фото: 1MI. Как назвали девочку
В Новосибирской области девочке дали необычное имя, которое несет определенное значение: его назвал ЗАГС.

В феврале родители давали своим детям необычные имена. Самым экзотичным и красивым стало Ванесса. Оно означает «бабочка» в переводе с английского языка. Женщина с этим прекрасным именем обладает лидерскими качествами, а также грацией, красотой и обаянием.

Еще среди редких имен для дам были Шабона, что означает «ночь», а также Риана («Душа от Бога») и Рокия («цветок» или «красота»). Есть в этом списке и славянское имя — Людмила, означающее «людям мила».

Для мальчиков же среди интересных имен были Яков, Юсуфбек, Эммануэль, Мах и Убайда. Ранее на свет появилась девочка-ветер.

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