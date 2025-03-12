В Новосибирской области заявили об острой нехватке трех тысяч медицинских работников

По словам Заблоцкого, наибольший процент набора в медицинский университет НГУ составляет целевой набор, чтобы привлекать молодых специалистов к работе непосредственно в Новосибирской области. Набор в Новосибирский медицинский колледж практически полностью происходит на основании целевого договора. По словам министра, это помогает снизить дефицит кадров.