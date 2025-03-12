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Posted 12 марта, 16:23

Published 12 марта, 16:23

Modified 12 марта, 16:25

Updated 12 марта, 16:25

Целевой набор помогает снизить дефицит кадров

В Новосибирской области заявили об острой нехватке трех тысяч медицинских работников

12 марта 2025, 16:23
Фото: 1MI. Целевой набор помогает снизить дефицит кадров
По оценке регионального минздрава, Новосибирской области не хватает порядка тысячи врачей и двух тысяч медсестер.

По заявлению министра здравоохранения НСО Ростислава Заблоцкого, сделанного в пресс-центре ТАСС, на данный момент идет активное привлечение кадров в сферу здравоохранения. Регион нуждается не менее чем в трех тысячах квалифицированных медицинских специалистах.

По словам Заблоцкого, наибольший процент набора в медицинский университет НГУ составляет целевой набор, чтобы привлекать молодых специалистов к работе непосредственно в Новосибирской области. Набор в Новосибирский медицинский колледж практически полностью происходит на основании целевого договора. По словам министра, это помогает снизить дефицит кадров.

Ранее новосибирцы составили народный антирейтинг поликлиник.

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