В Новосибирской области заявили об острой нехватке трех тысяч медицинских работников

Posted 12 марта, 16:23
Published 12 марта, 16:23
Modified 12 марта, 16:25
Updated 12 марта, 16:25
По заявлению министра здравоохранения НСО Ростислава Заблоцкого, сделанного в пресс-центре ТАСС, на данный момент идет активное привлечение кадров в сферу здравоохранения. Регион нуждается не менее чем в трех тысячах квалифицированных медицинских специалистах.
По словам Заблоцкого, наибольший процент набора в медицинский университет НГУ составляет целевой набор, чтобы привлекать молодых специалистов к работе непосредственно в Новосибирской области. Набор в Новосибирский медицинский колледж практически полностью происходит на основании целевого договора. По словам министра, это помогает снизить дефицит кадров.
Ранее новосибирцы составили народный антирейтинг поликлиник.