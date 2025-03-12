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Posted 12 марта, 04:43

Published 12 марта, 04:43

Modified 12 марта, 04:45

Updated 12 марта, 04:45

Над девочкой издевались

В новосибирской школе двое подростков надругались над девочкой

12 марта 2025, 04:43
Фото: 1MI. Над девочкой издевались
Шокирующий инцидент в сельской школе Новосибирской области: старшеклассники засняли травлю второклассницы, а видео разлетелось по соцсетям.

В одном из сёл региона в начале марта произошёл вопиющий случай: двое учащихся 4-5 классов устроили физическое и психологическое насилие над девочкой из второго класса. Запись произошедшего, сделанную старшеклассниками, активно распространяют в местных чатах, что вызвало волну возмущения среди жителей.

Инцидент произошёл на территории образовательного учреждения, однако точные обстоятельства остаются неясными, пишет НГС. По словам очевидцев, агрессоры не только применяли силу, но и унижали ребёнка, что зафиксировано на видео.

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Директор школы отказалась давать комментарии журналистам, сославшись на внутреннее расследование. Родители пострадавшей девочки намерены обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

Жители села требуют публичного разбирательства и усиления контроля за ситуацией в учебных заведениях. Активисты напоминают о важности психологической поддержки жертв школьного насилия и ужесточения наказания для агрессоров.

Эксперты подчёркивают: подобные случаи — тревожный сигнал, поэтому необходимы не только карательные меры, но и внедрение программ по профилактике травли, а также обучение педагогов работе с конфликтными ситуациями. Ранее новосибирского учителя физкультуры обвинили в избиении школьников.

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