В новосибирской школе двое подростков надругались над девочкой

Posted 12 марта, 04:43
Published 12 марта, 04:43
Modified 12 марта, 04:45
Updated 12 марта, 04:45
В одном из сёл региона в начале марта произошёл вопиющий случай: двое учащихся 4-5 классов устроили физическое и психологическое насилие над девочкой из второго класса. Запись произошедшего, сделанную старшеклассниками, активно распространяют в местных чатах, что вызвало волну возмущения среди жителей.
Инцидент произошёл на территории образовательного учреждения, однако точные обстоятельства остаются неясными, пишет НГС. По словам очевидцев, агрессоры не только применяли силу, но и унижали ребёнка, что зафиксировано на видео.
Директор школы отказалась давать комментарии журналистам, сославшись на внутреннее расследование. Родители пострадавшей девочки намерены обратиться в правоохранительные органы с заявлением.
Жители села требуют публичного разбирательства и усиления контроля за ситуацией в учебных заведениях. Активисты напоминают о важности психологической поддержки жертв школьного насилия и ужесточения наказания для агрессоров.
Эксперты подчёркивают: подобные случаи — тревожный сигнал, поэтому необходимы не только карательные меры, но и внедрение программ по профилактике травли, а также обучение педагогов работе с конфликтными ситуациями. Ранее новосибирского учителя физкультуры обвинили в избиении школьников.