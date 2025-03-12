Водители-партнеры Яндекс Такси могут застраховать свою ответственность онлайн

Например, если в ДТП пострадает пассажир, то страховая компания выплатит ему компенсацию в размере, установленном законом об ОСГОП № 67-ФЗ: до 2 млн рублей за вред здоровью, 2,025 млн рублей за вред жизни и до 23 тыс. рублей за вред имуществу.