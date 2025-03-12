atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта, 10:22

Published 12 марта, 10:22

Modified 17 марта, 10:30

Updated 17 марта, 10:30

Водители-партнеры Яндекс Такси могут застраховать свою ответственность онлайн

Водители-партнеры Яндекс Такси могут застраховать свою ответственность онлайн

12 марта 2025, 10:22
Фото: СОГАЗ.
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: 2W5zFGKzrMn
СОГАЗ реализовал онлайн-оформление полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров (ОСГОП) для такси.

Теперь рассчитать стоимость обязательной страховки и получить полис можно на сайте СОГАЗа.

Онлайн-калькулятор ОСГОП также доступен из приложения Яндекс Такси для водителей-партнеров. Перейти на страницу расчета можно прямо из мобильного клиента любой операционной системы.

Оформить полис могут как самозанятые и ИП, то и юридические лица. Средняя стоимость годового полиса составляет 3,4 тыс. рублей.

Полис оформляется на год и защищает интересы перевозчика в случае, если жизни, здоровью или имуществу пассажиров будет причинен вред.

Например, если в ДТП пострадает пассажир, то страховая компания выплатит ему компенсацию в размере, установленном законом об ОСГОП № 67-ФЗ: до 2 млн рублей за вред здоровью, 2,025 млн рублей за вред жизни и до 23 тыс. рублей за вред имуществу.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, reklama@atas.info 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика