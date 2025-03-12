Заммэра Москвы Ефимов: В столице четыре гостиницы перешли на льготную аренду

Posted 12 марта, 15:05
Published 12 марта, 15:05
Modified 12 марта, 15:05
Updated 12 марта, 15:05
По словам заммэра столицы, программа льготной аренды городской недвижимости «1 рубль за квадратный метр в год» работает в сфере гостиничного бизнеса уже более трех лет. По итогам открытых аукционов представители бизнеса подписали с городом договоры аренды пяти объектов недвижимости общей площадью более 2,3 тысячи квадратных метров. Здания расположены в центре и на востоке города. В четырех из них уже открыты отели. Предприниматели переведены на льготную ставку.
Чтобы принять участие в программе, нужно выполнить несколько условий: провести ремонт арендованного объекта, разместить гостиничные номера на не менее чем 75% площади здания, а также получить для отеля категорию не ниже, чем «три звезды». Об этом сообщает mos.ru.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента горимущества Максима Гамана, сейчас предприниматели арендуют у города по льготной ставке недвижимость для размещения гостиниц совокупной площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Два объекта находятся в Таганском районе и Замоскворечье, два — в районах Преображенское и Соколиная Гора в восточной части столицы. В апреле 2024 года был арендован еще один объект площадью 867,4 квадратного метра. В настоящее время на нем продолжаются работы по реставрации.
Развитие сферы гостиничного бизнеса стало значимым вкладом в развитие туристической отрасли. В 2023 году турпоток в российскую столицу достиг рекордных 26 миллионов человек.
По заявлению первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя Комитета по туризму Евгения Козлова, в минувшем году средняя загрузка отелей Москвы категорий не ниже, чем «три звезды», составила 78%. Во время проведения в столице крупных мероприятий загрузка порой превышала 90%. Эти показатели и запуск льготной программы «1 рубль за квадратный метр в год» способствуют повышению интереса инвесторов к сфере гостиничного бизнеса.
Отмечается, что мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно заявлял о повышении интереса туристов к историческому центру столицы, благоустроенным паркам и таким объектам, как ВДНХ. Подробные сведения о льготных программах и актуальных предложениях для предпринимателей представлены на инвестиционном портале Москвы.