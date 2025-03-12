Заммэра Москвы Ефимов: В столице четыре гостиницы перешли на льготную аренду

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента горимущества Максима Гамана, сейчас предприниматели арендуют у города по льготной ставке недвижимость для размещения гостиниц совокупной площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Два объекта находятся в Таганском районе и Замоскворечье, два — в районах Преображенское и Соколиная Гора в восточной части столицы. В апреле 2024 года был арендован еще один объект площадью 867,4 квадратного метра. В настоящее время на нем продолжаются работы по реставрации.