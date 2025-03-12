Жители Новосибирска продали автомобиль через салон и остались без денег

Posted 12 марта, 04:00
Published 12 марта, 04:00
Modified 12 марта, 17:20
Updated 12 марта, 17:20
Жители Новосибирска столкнулись с массовыми задержками выплат за проданные через салон автомобили. Суммы невыплат исчисляются миллионами рублей, а возмущённые клиенты подозревают мошенничество.
В ноябре 2024 года Сергей Клища заключил агентский договор с компанией, чтобы продать Toyota Camry 2017 года за 2,865 млн рублей. Согласно условиям, деньги должны были поступить в течение 20 дней после сделки. Авто продали 30 ноября, но к 28 декабря выплаты так и не последовало.
— Сначала сослались на праздники, затем — на проблемы с бухгалтерией. Говорят, это форс-мажор, а деньги вернут «когда появится возможность», — возмущается Сергей.
Мужчина, планировавший погасить ипотеку, обратился в полицию. Проводится доследственная проверка.
Случай новосибирца — не единичный. Евгений Зайченко продал через салон Skoda Rapid 2019 года, но вместо денег получил предложение подписать допсоглашение об отсрочке. Отказ привёл к затяжным конфликтам.
— Это явное мошенничество! У компании десятки должников, — заявляет супруга Евгения — Дарья.
Ещё один клиент, Дмитрий Трибоцкий, смог получить компенсацию лишь после вмешательства СМИ — вместо денег ему отдали автомобиль. В автосалоне вину сваливают на «экономическую ситуацию», якобы влияющую на авторынок.
В официальных ответах салон ссылается на «технические задержки» и «сложности в обработке платежей». Однако клиенты, изучившие отзывы, отмечают: проблемы носят системный характер.
— Это не первый случай. Даже постоянные клиенты вынуждены ждать выплат по полгода, — говорит Дмитрий Трибоцкий.
Полиция проверяет деятельность компании на признаки мошенничества, пишет «Прецедент». Если факты подтвердятся, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Пока же клиенты, оставшиеся без денег и машин, надеются на справедливость. Ранее автосалон из Новосибирска продал клиенту угнанный в Канаде пикап.