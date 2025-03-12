Жители Новосибирска продали автомобиль через салон и остались без денег

В ноябре 2024 года Сергей Клища заключил агентский договор с компанией, чтобы продать Toyota Camry 2017 года за 2,865 млн рублей. Согласно условиям, деньги должны были поступить в течение 20 дней после сделки. Авто продали 30 ноября, но к 28 декабря выплаты так и не последовало.