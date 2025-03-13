Авито запустит сервис для поиска подработки

Posted 13 марта, 11:13
Published 13 марта, 11:13
Modified 13 марта, 11:15
Updated 13 марта, 11:15
Авито тестирует сервис временной занятости «Авито Подработка» (ООО «Авито Гиг Решения»). Он позволит работодателям привлекать временных специалистов для срочных задач, а исполнителям — быстрее находить подработку с прозрачными условиями.
«Подработка дает исполнителям возможность гибкого планирования графиков и управления собственными доходами, а для заказчиков — решает проблему дефицита кадров. Наш сервис в этом сценарии помогает двум сторонам быть на расстоянии вытянутой руки друг от друга», — отметил Иван Гуз, управляющий партнер Авито.
Сейчас сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, обновленным до последней версии. В дальнейшем интеграция сервиса планируется и с веб-версией Авито.