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Posted 13 марта, 11:13

Published 13 марта, 11:13

Modified 13 марта, 11:15

Updated 13 марта, 11:15

С помощью сервиса можно легко найти временную работу

Авито запустит сервис для поиска подработки

13 марта 2025, 11:13
Пока сервис доступен пользователям мобильного приложения, сообщили в компании.

Авито тестирует сервис временной занятости «Авито Подработка» (ООО «Авито Гиг Решения»). Он позволит работодателям привлекать временных специалистов для срочных задач, а исполнителям — быстрее находить подработку с прозрачными условиями.

«Подработка дает исполнителям возможность гибкого планирования графиков и управления собственными доходами, а для заказчиков — решает проблему дефицита кадров. Наш сервис в этом сценарии помогает двум сторонам быть на расстоянии вытянутой руки друг от друга», — отметил Иван Гуз, управляющий партнер Авито.

Сейчас сервис интегрирован с мобильным приложением Авито, обновленным до последней версии. В дальнейшем интеграция сервиса планируется и с веб-версией Авито.

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