Черепахового мейн-куна предлагают купить за 250 тысяч рублей в Новосибирске

Posted 13 марта, 16:08
Published 13 марта, 16:08
Modified 13 марта, 16:10
Updated 13 марта, 16:10
В Новосибирске питомник предлагает пробрести кошку породы мейн-кун в интенсивном черепаховом окрасе, с шерсткой красного и чёрного цветов.
Порода мейн-кун отличается крупными размерами и внушительной массой тела: взрослые коты в среднем весят до 9-12 кг. Вместе с тем, представители этой породы — надежные компаньоны и ласковые домашние любимцы.
Несмотря на роскошную шубку, эти коты не нуждаются в сложном уходе и профессиональном грумминге — обычного вычесывания вполне достаточно. Стоит отметить, что мейн-куны не линяют интенсивно.
Эти лаковые создания легко приживаются и в домах, и квартирах, ладят с детьми и другими питомцами.
За роскошную кошку автор объявления просит 250 000 рублей.
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