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Posted 13 марта, 16:08

Published 13 марта, 16:08

Modified 13 марта, 16:10

Updated 13 марта, 16:10

В Новосибирске ищут дом для необычного питомца

Черепахового мейн-куна предлагают купить за 250 тысяч рублей в Новосибирске

13 марта 2025, 16:08
Фото: 1MI. В Новосибирске ищут дом для необычного питомца
В Новосибирске ищут дом для необычного питомца — предложение размещено на сайте бесплатных объявлений.

В Новосибирске питомник предлагает пробрести кошку породы мейн-кун в интенсивном черепаховом окрасе, с шерсткой красного и чёрного цветов.

Порода мейн-кун отличается крупными размерами и внушительной массой тела: взрослые коты в среднем весят до 9-12 кг. Вместе с тем, представители этой породы — надежные компаньоны и ласковые домашние любимцы.

Несмотря на роскошную шубку, эти коты не нуждаются в сложном уходе и профессиональном грумминге — обычного вычесывания вполне достаточно. Стоит отметить, что мейн-куны не линяют интенсивно.

Эти лаковые создания легко приживаются и в домах, и квартирах, ладят с детьми и другими питомцами.

За роскошную кошку автор объявления просит 250 000 рублей.

Ранее новосибирцам представили элитный автомобиль за 34 миллиона рублей.

Мейн-кун
Мейн-кун. Фото: Скриншот «Авито»
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