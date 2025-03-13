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Posted 13 марта, 15:16

Published 13 марта, 15:16

Modified 13 марта, 15:18

Updated 13 марта, 15:18

Директор школы покинула должность

Директор новосибирской школы ушла после скандала с увольнением педагогов

13 марта 2025, 15:16
Фото: Изображение Midjourney. Директор школы покинула должность
Директор новосибирской МБОУ СОШ №100 оставила свое место после крупного скандала, связанного с массовым увольнением учителей.

С лета 2023 года по март 2025 из было уволено 36 сотрудников, сообщает «Горсайт». Факт наличия проблемы с педагогическим составом также подтвердили в мэрии Новосибирска.

Директор Юлия Лигостаева написала заявление на увольнение по собственному желанию. На данный момент неизвестно, в какой срок школа сменит руководство и вернутся ли уволенные педагоги.

Ранее новосибирский педагог попал под следствие после жалоб на жесткое обращение с учениками.

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