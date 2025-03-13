Директор новосибирской школы ушла после скандала с увольнением педагогов

Posted 13 марта, 15:16
Published 13 марта, 15:16
Modified 13 марта, 15:18
Updated 13 марта, 15:18
С лета 2023 года по март 2025 из было уволено 36 сотрудников, сообщает «Горсайт». Факт наличия проблемы с педагогическим составом также подтвердили в мэрии Новосибирска.
Директор Юлия Лигостаева написала заявление на увольнение по собственному желанию. На данный момент неизвестно, в какой срок школа сменит руководство и вернутся ли уволенные педагоги.
Ранее новосибирский педагог попал под следствие после жалоб на жесткое обращение с учениками.