Ефимов: Москва выделила участок для возведения центра подготовки футбольных команд

Владимир Ефимов рассказал, что в Мневниковской пойме создается масштабный спортивный кластер, частью которого станет центр подготовки национальных футбольных сборных. По его словам, для возведения комплекса Российский футбольный союз получил от города земельный участок на улице Нижние Мневники. Площадь комплекса составит 32,6 тысячи квадратных метра. В этом современном центре спортсмены получат все условия для полноценной подготовки к международным турнирам и товарищеским матчам, пишет mos.ru.