Ефимов: Москва выделила участок для возведения центра подготовки футбольных команд

Posted 13 марта, 12:08
Published 13 марта, 12:08
Modified 13 марта, 12:10
Updated 13 марта, 12:10
Владимир Ефимов рассказал, что в Мневниковской пойме создается масштабный спортивный кластер, частью которого станет центр подготовки национальных футбольных сборных. По его словам, для возведения комплекса Российский футбольный союз получил от города земельный участок на улице Нижние Мневники. Площадь комплекса составит 32,6 тысячи квадратных метра. В этом современном центре спортсмены получат все условия для полноценной подготовки к международным турнирам и товарищеским матчам, пишет mos.ru.
Участок находится вблизи станции метро «Терехово» по адресу: улица Нижние Мневники, владение 4. Возведение комплекса осуществляется в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Для объектов, имеющих подобный статус, застройщики получают земельные участки без проведения торгов. Данный механизм взаимодействия между городом и инвесторами действует в Москве с 2016 года в отношении промышленных производств, а также объектов социальной, спортивной, деловой и транспортной инфраструктуры.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что РФС получил в распоряжение участок земли площадью 6,05 гектара сроком на пять лет. За этот период футбольный союз обязан построить спортивный комплекс.
Согласно проекту на выделенном участке появятся четыре полноразмерных футбольных поля с системой подогрева, а также два здания: основной и вспомогательный корпуса. На прилегающей территории планируется организовать парковочное пространство для персонала, посетителей, автобусов сборных команд и передвижных телестанций для обеспечения прямых эфиров.
В основном здании будет размещена спортивная база с возможностью проживания спортсменов во время тренировочных сборов. Здесь же расположатся научно-медицинский центр, VAR-центр для видеоарбитров, Академия Российского футбольного союза и его офис.
Вспомогательный корпус оснастят помещением для агрономической службы, учебной зоной, спортивным залом с камерой для тренировок в разных климатических условиях. Также будет организована зона для журналистов с необходимым оборудованием для работы и подготовки информационных материалов. Комплекс оснастят современными системами безопасности и создадут условия для людей с ограниченными возможностями.