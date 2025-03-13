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Posted 13 марта, 14:43

Published 13 марта, 14:43

Modified 13 марта, 14:45

Updated 13 марта, 14:45

Сильнее всего подорожала белокочанная капуста

Индекс борща: в Новосибирске отметили скачок цен на свеклу и картофель

13 марта 2025, 14:43
Фото: 1MI. Сильнее всего подорожала белокочанная капуста

В Новосибирске выросла цена на овощи

Новосибирскстат сообщил о повышении цен на капусту, свеклу, картофель и другие овощи и фрукты, а также на некоторые другие категории продуктов питания.

Официальная статистика

По данным регионального статистического ведомства, в феврале в Новосибирске сильнее всего подорожала белокочанная капуста — рост цен составил в среднем 15%. Также возросли цены на другие овощи и фрукты: картофель подорожал на 10%, бананы на 8,9%, груши на 5,3%, свекла на 4,6%.

Кроме того, дороже стали молочные продукты: йогурты в среднем подорожали на 9%, молоко на 6%, кисломолочные продукты, творог и сгущенка — на 4%.

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Обзор цен в супермаркетах Новосибирска

В сети гипермаркетов «Лента» можно купить картофель от 54 до 129 руб/кг. Свекла обойдется в 45 руб/кг, а белокочанная капуста — от 44 руб/кг.

Цена на картофель
Цена на капусту
Цена на свеклу
Цена на картофель. Фото: Скриншот каталога с сайта магазина

В «Пятерочке» килограмм картофеля можно купить от 54 руб/кг, капуста обойдется в 36 руб/кг, а свекла — от 36 руб/кг.

Цена на картофель
Цена на капусту
Цена на свеклу
Цена на картофель. Фото: Скриншот каталога с сайта магазина

В «Магните» цены практически не отличаются — картофель обойдется в 55 руб/кг, свекла — от 44 руб/кг.

Цена на картофель
Цена на свеклу
Цена на картофель. Фото: Скриншот каталога с сайта магазина

Можно ли купить фермерские овощи в Новосибирске

Купить овощи напрямую от частных продавцов в Новосибирске можно только оптом. Предложения, размещенные на площадке бесплатных объявлений, составляют от 1400 рублей за несколько сеток картофеля 30-32 кг.

Картофель в сетке
Картофель в сетке
Картофель в сетке. Фото: Скриншот «Авито»

Что будет с ценами дальше

Согласно статистическим данным, за январь 2025 в НСО увеличилась стоимость минимальной месячной продуктовой корзины минимум на 2%. На данный момент, набор продуктов на месяц на одного человека оценивают в 7,4 тысячи рублей. Ранее в Новосибирске отметили скачок цен на какао — в ближайшее время снижения цены не прогнозируется.

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