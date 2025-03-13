Индекс борща: в Новосибирске отметили скачок цен на свеклу и картофель

Posted 13 марта, 14:43
Published 13 марта, 14:43
Modified 13 марта, 14:45
Updated 13 марта, 14:45
По данным регионального статистического ведомства, в феврале в Новосибирске сильнее всего подорожала белокочанная капуста — рост цен составил в среднем 15%. Также возросли цены на другие овощи и фрукты: картофель подорожал на 10%, бананы на 8,9%, груши на 5,3%, свекла на 4,6%.
Кроме того, дороже стали молочные продукты: йогурты в среднем подорожали на 9%, молоко на 6%, кисломолочные продукты, творог и сгущенка — на 4%.
В сети гипермаркетов «Лента» можно купить картофель от 54 до 129 руб/кг. Свекла обойдется в 45 руб/кг, а белокочанная капуста — от 44 руб/кг.
В «Пятерочке» килограмм картофеля можно купить от 54 руб/кг, капуста обойдется в 36 руб/кг, а свекла — от 36 руб/кг.
В «Магните» цены практически не отличаются — картофель обойдется в 55 руб/кг, свекла — от 44 руб/кг.
Купить овощи напрямую от частных продавцов в Новосибирске можно только оптом. Предложения, размещенные на площадке бесплатных объявлений, составляют от 1400 рублей за несколько сеток картофеля 30-32 кг.
Согласно статистическим данным, за январь 2025 в НСО увеличилась стоимость минимальной месячной продуктовой корзины минимум на 2%. На данный момент, набор продуктов на месяц на одного человека оценивают в 7,4 тысячи рублей. Ранее в Новосибирске отметили скачок цен на какао — в ближайшее время снижения цены не прогнозируется.