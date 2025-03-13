Индекс борща: в Новосибирске отметили скачок цен на свеклу и картофель

По данным регионального статистического ведомства, в феврале в Новосибирске сильнее всего подорожала белокочанная капуста — рост цен составил в среднем 15%. Также возросли цены на другие овощи и фрукты: картофель подорожал на 10%, бананы на 8,9%, груши на 5,3%, свекла на 4,6%.