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Posted 13 марта, 08:57

Published 13 марта, 08:57

Modified 13 марта, 08:59

Updated 13 марта, 08:59

НГУ

Мэр Новосибирска пригласил абитуриентов в областные ВУЗы после высказываний Матвиенко

13 марта 2025, 08:57
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. НГУ
Максим Кудрявцев ответил на скандальное высказывание спикера Совета Федерации о запрете в поступлении в главные университеты столицы страны.

Мэр города Максим Кудрявцев пригласил выпускников поступать в учебные заведения областной столицы. По его словам, город является притяжением для студентов, а преподаватели ждут амбициозных молодых людей.

Также градоначальник отметил, что в Новосибирске есть ряд вузов, которые готовят кадры по современным программам, особенно в области науки, технологий и IT.

Напомним, Валентина Матвиенко высказалась о важности сокращения приема абитуриентов из «глубинки». Речь идет о вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Будущим студентам предложили оставаться в городах поменьше и строить свою жизнь там. Матвиенко считает, что в университетах набирают слишком много обучающихся, а в итоге, выпускники не могут найти работу, так как на рынке труда переизбыток некоторых кадров. Общественность задело данное изречение и поднялась настоящая шумиха.

Сам же СовФед дал ясность, что слова чиновницы были не инициативой на официальном уровне, а просто рассуждением о проблеме переизбытка кадров в некоторых профессиях.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Университет#Вузы#Абитуриенты#Поступление#Выпускники
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