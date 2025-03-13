Мэр Новосибирска пригласил абитуриентов в областные ВУЗы после высказываний Матвиенко

Posted 13 марта, 08:57
Published 13 марта, 08:57
Modified 13 марта, 08:59
Updated 13 марта, 08:59
Мэр города Максим Кудрявцев пригласил выпускников поступать в учебные заведения областной столицы. По его словам, город является притяжением для студентов, а преподаватели ждут амбициозных молодых людей.
Также градоначальник отметил, что в Новосибирске есть ряд вузов, которые готовят кадры по современным программам, особенно в области науки, технологий и IT.
Напомним, Валентина Матвиенко высказалась о важности сокращения приема абитуриентов из «глубинки». Речь идет о вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Будущим студентам предложили оставаться в городах поменьше и строить свою жизнь там. Матвиенко считает, что в университетах набирают слишком много обучающихся, а в итоге, выпускники не могут найти работу, так как на рынке труда переизбыток некоторых кадров. Общественность задело данное изречение и поднялась настоящая шумиха.
Сам же СовФед дал ясность, что слова чиновницы были не инициативой на официальном уровне, а просто рассуждением о проблеме переизбытка кадров в некоторых профессиях.