Мэр Новосибирска пригласил абитуриентов в областные ВУЗы после высказываний Матвиенко

Напомним, Валентина Матвиенко высказалась о важности сокращения приема абитуриентов из «глубинки». Речь идет о вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Будущим студентам предложили оставаться в городах поменьше и строить свою жизнь там. Матвиенко считает, что в университетах набирают слишком много обучающихся, а в итоге, выпускники не могут найти работу, так как на рынке труда переизбыток некоторых кадров. Общественность задело данное изречение и поднялась настоящая шумиха.



Сам же СовФед дал ясность, что слова чиновницы были не инициативой на официальном уровне, а просто рассуждением о проблеме переизбытка кадров в некоторых профессиях.