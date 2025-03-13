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Posted 13 марта, 14:48

Published 13 марта, 14:48

Modified 13 марта, 14:50

Updated 13 марта, 14:50

Моторные масла AGR — реализовано свыше 500 тысяч литров автомасел

Моторные масла AGR — реализовано свыше 500 тысяч литров автомасел

13 марта 2025, 14:48
Фото: Пресс-служба ООО «АГР».
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За 6 месяцев с момента начала производства (с сентября 2024 года) компания SINTEC Lubricants поставила более полумиллиона литров высокотехнологичных синтетических моторных масел под брендом AGR для продажи в более чем 300 сервисных центрах партнеров «АГР ХОЛДИНГ».

Смазочные материалы предназначены для гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей марок концерна Volkswagen (VW, Audi и Skoda). Высокотехнологичные моторные масла, выпускаемые под брендом AGR, разработаны специально для обеспечения безупречной работы двигателей современных автомобилей в полном соответствии с требованиями Volkswagen и Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). Продуктовая линейка покрывает все требуемые спецификации и включает высокотехнологичные синтетические масла на основе природного газа и с присадками от ведущих иностранных производителей.

Соглашение о партнёрстве «АГР ХОЛДИНГ» и SINTEC Lubricants рассчитано на 3 года, в течение которых планируется поставить сервисным центрам-партнерам по обслуживанию автомобилей марок концерна Volkswagen не менее 3,5 миллионов литров масел.

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