Ни в коем случае не прибирайтесь дома: приметы и запреты в день Василия Капельника

Posted 13 марта, 01:50
Published 13 марта, 01:50
Modified 13 марта, 01:52
Updated 13 марта, 01:52
Святой принял монашеский постриг в юности. Вместе со своим учителем, Прокопием Декаполитом, память которого чтут 12 марта, Василий был схвачен слугами жестокого императора-иконоборца. Мученика подвергали различным пыткам, но он не отрекся от своей веры. Василий пробыл в темнице до самой смерти императора. Когда его наконец выпустили, он начал проповедовать христианство и исповедовать каждого, кто приходил к нему. Дожив до глубокой старости, Василий Декаполит умер мирно в окружении почитавших его учеников.
На Руси считалось, что с приходом Васильева дня начинается весна: на улице можно услышать первую капель.
«Придет батюшка Василий Капельник — и зима заплачет», — говорили в народе.
Крестьяне гадали по сосулькам, какой урожай сулит новый год: чем длиннее сосульки на крышах, тем больше будет собрано урожая. В этот день было не принято отдыхать и ленится, иначе урожая не будет вовсе.
Люди радовались приходу весны, приносили в дома можжевеловые ветки и сосновые почки, чтобы укрепить здоровье семьи. Сосновые почки заваривали, чтобы получить целебный отвар. Также практиковался нетрадиционный способ лечения младенцев от так называемой «овечьей отдышки», то есть асцита — скопления жидкости в легких. Для этого ребенка заворачивали и клали на порог, после чего выгоняли овец: животные должны были переступить через сверток и «забрать» болезнь.
Если кошка прячется в теплое место или сворачивается в клубок, это к похолоданию;
Если собака ведет себя беспокойно, это может быть к перемене погоды;
Если грачи прилетели к Васильеву дню, то снег сойдет быстро.
Если на Васильев день человек заболеет, то болезнь может затянуться.
Считалось, что в этот день нельзя начинать новые дела, так как они могут не увенчаться успехом.