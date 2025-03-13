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Posted 13 марта, 01:50

Published 13 марта, 01:50

Modified 13 марта, 01:52

Updated 13 марта, 01:52

День Василия Капельника

Ни в коем случае не прибирайтесь дома: приметы и запреты в день Василия Капельника

13 марта 2025, 01:50
Фото: 1MI. День Василия Капельника
13 марта православная церковь чтит память преподобного Василия, прозванного в народе Капельником — считается, что именно в этот день уже слышна первая весенняя капель.

Кем был святой Василий

Святой принял монашеский постриг в юности. Вместе со своим учителем, Прокопием Декаполитом, память которого чтут 12 марта, Василий был схвачен слугами жестокого императора-иконоборца. Мученика подвергали различным пыткам, но он не отрекся от своей веры. Василий пробыл в темнице до самой смерти императора. Когда его наконец выпустили, он начал проповедовать христианство и исповедовать каждого, кто приходил к нему. Дожив до глубокой старости, Василий Декаполит умер мирно в окружении почитавших его учеников.

Василий Декаполит
Василий Декаполит

Васильев день 2025: традиции и обычаи

На Руси считалось, что с приходом Васильева дня начинается весна: на улице можно услышать первую капель.

«Придет батюшка Василий Капельник — и зима заплачет», — говорили в народе.

Крестьяне гадали по сосулькам, какой урожай сулит новый год: чем длиннее сосульки на крышах, тем больше будет собрано урожая. В этот день было не принято отдыхать и ленится, иначе урожая не будет вовсе.

Люди радовались приходу весны, приносили в дома можжевеловые ветки и сосновые почки, чтобы укрепить здоровье семьи. Сосновые почки заваривали, чтобы получить целебный отвар. Также практиковался нетрадиционный способ лечения младенцев от так называемой «овечьей отдышки», то есть асцита — скопления жидкости в легких. Для этого ребенка заворачивали и клали на порог, после чего выгоняли овец: животные должны были переступить через сверток и «забрать» болезнь.

«Овечье» лечение
«Овечье» лечение. Фото: 1MI

Категорические запреты 13 марта 2025

  • В этот день не принято прибираться в доме: считается, что таким образом можно «вымести» за порог здоровье и благополучие, в том числе финансовое;
  • Нельзя ругаться или даже просто громко разговаривать у открытого окна;
  • Нельзя оставлять в доме битую посуду — это принесет убытки и горе в дом;
  • В этот день также не поощряется праздное времяпровождение и леность.
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Народные приметы на день 13 марта

Погодные приметы

  • Если на Васильев день с крыш капает (идет капель) и много сосулек, это сулит хороший урожай зерновых;
  • Длинные сосульки предвещают долгую весну;
  • Если в этот день дует сильный ветер, то лето будет ветреным и прохладным;
  • Южный ветер предвещает теплое и урожайное лето;
  • Если на Васильев день снег лежит плотно и не тает, то холода продлятся еще долго;
  • Если снег начинает таять с северной стороны, то лето будет теплым и урожайным.

Приметы, связанные с животными

  • Если кошка прячется в теплое место или сворачивается в клубок, это к похолоданию;

  • Если собака ведет себя беспокойно, это может быть к перемене погоды;

  • Если грачи прилетели к Васильеву дню, то снег сойдет быстро.

Здоровье и общие приметы

  • Если на Васильев день человек заболеет, то болезнь может затянуться.

  • Считалось, что в этот день нельзя начинать новые дела, так как они могут не увенчаться успехом.

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