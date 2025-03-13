Ни в коем случае не прибирайтесь дома: приметы и запреты в день Василия Капельника

Святой принял монашеский постриг в юности. Вместе со своим учителем, Прокопием Декаполитом, память которого чтут 12 марта, Василий был схвачен слугами жестокого императора-иконоборца. Мученика подвергали различным пыткам, но он не отрекся от своей веры. Василий пробыл в темнице до самой смерти императора. Когда его наконец выпустили, он начал проповедовать христианство и исповедовать каждого, кто приходил к нему. Дожив до глубокой старости, Василий Декаполит умер мирно в окружении почитавших его учеников.