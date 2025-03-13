Новосибирские зумеры задрали планку: какие зарплаты они считают «недостойными»

Молодые, а это 37%, хотят работать из дома, 35% подойдет смешанный формат, 19% желают ходить в офис, 9% предпочли бы работать удаленно из разных точек мира. Мириться с некомфортными условиями новосибирцы тоже не намерены: многие готовы устроиться на работу, если в офисе есть современное рабочее место (92%), бесплатные перекусы (50%), зоны отдыха и кафетерии (по 42%), психолог (25%), фитнес и спальные капсулы (17% и 8%).