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Posted 13 марта, 06:38

Published 13 марта, 06:38

Modified 13 марта, 06:40

Updated 13 марта, 06:40

Сколько готовы получать молодые

Новосибирские зумеры задрали планку: какие зарплаты они считают «недостойными»

13 марта 2025, 06:38
Фото: 1MI. Сколько готовы получать молодые

В Новосибирске молодежь мечтает зарабатывать не менее 40 тысяч в месяц

Аналитики выяснили, какие зарплаты считают «недостойными» и о чём мечтают зумеры из Новосибирска.

Аналитики платформы «Зарплата.ру» выяснили, как изменились требования новосибирцев 18–25 лет к работе за два года. Исследование включало анализ 1840 резюме и опрос, проведённый в марте 2025 года.

Куда рвутся молодые?

В топе предпочтений:

  • IT (19%),

  • финансы (11%),

  • медицина (6%),

  • строительство и госслужба (по 5%),

  • каждый пятый (18%) планирует открыть свой бизнес.
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С 2023 года зарплатные ожидания молодёжи в регионе резко выросли. Лидеры по приросту:

  • Специалисты кол-центров: 60% (до 50,5 тыс. рублей)

В Новосибирске на рынке труда сейчас открыты вакансии с зарплатой от 41 до 80 тысяч рублей в разные компании, включая оператора сотовой связи, медцентры и курьерскую службу. Причем где-то требуется опыт работы от года, а где-то работодатели готовы обучать с нуля.

  • Официанты: 59% (до 50,5 тыс. рублей),

Зарплата у официантов сейчас хорошая: от 65 тысяч на руки. Максимально можно получить до 120 тысяч рублей. Специалисты требуются в различные рестораны и кафе города.

  • Упаковщики: 58% (до 58 тыс. рублей),

Специалист может зарабатывать от 39 до 70 тысяч рублей. В основном, сотрудников готовы принять без опыта в разные компании.

  • Дизайнеры: 55% (47 тыс. рублей)

    Дизайнеры получают в столице Сибири от 55 тысяч рублей и максимально до 80 тысяч рублей.

  • курьеры 48% (54 тыс. рублей)

Закрывают топ курьеры, с самыми высокими зарплатными предложениями — от 128 тысяч рублей до максимальных до 174 тысяч рублей: работник может доставлять как еду, так и ценные грузы.

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С низкими зарплатными ожиданиями не готовы мириться 54% опрошенных — они желают зарабатывать не менее 40 тыс. рублей; еще 24% ждут минимум 70 тыс. рублей.

Молодые, а это 37%, хотят работать из дома, 35% подойдет смешанный формат, 19% желают ходить в офис, 9% предпочли бы работать удаленно из разных точек мира. Мириться с некомфортными условиями новосибирцы тоже не намерены: многие готовы устроиться на работу, если в офисе есть современное рабочее место (92%), бесплатные перекусы (50%), зоны отдыха и кафетерии (по 42%), психолог (25%), фитнес и спальные капсулы (17% и 8%).

Рост запросов молодёжи ставит бизнес перед выбором: повышать конкурентоспособность условий или терять кадры. А гибкость форматов работы становится не привилегией, а ноу-хау для работодателей. Тем временем цены в Новосибирске только растут.

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