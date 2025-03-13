Новосибирские зумеры задрали планку: какие зарплаты они считают «недостойными»

Posted 13 марта, 06:38
Published 13 марта, 06:38
Modified 13 марта, 06:40
Updated 13 марта, 06:40
Аналитики платформы «Зарплата.ру» выяснили, как изменились требования новосибирцев 18–25 лет к работе за два года. Исследование включало анализ 1840 резюме и опрос, проведённый в марте 2025 года.
В топе предпочтений:
IT (19%),
финансы (11%),
медицина (6%),
строительство и госслужба (по 5%),
С 2023 года зарплатные ожидания молодёжи в регионе резко выросли. Лидеры по приросту:
Специалисты кол-центров: 60% (до 50,5 тыс. рублей)
В Новосибирске на рынке труда сейчас открыты вакансии с зарплатой от 41 до 80 тысяч рублей в разные компании, включая оператора сотовой связи, медцентры и курьерскую службу. Причем где-то требуется опыт работы от года, а где-то работодатели готовы обучать с нуля.
Официанты: 59% (до 50,5 тыс. рублей),
Зарплата у официантов сейчас хорошая: от 65 тысяч на руки. Максимально можно получить до 120 тысяч рублей. Специалисты требуются в различные рестораны и кафе города.
Упаковщики: 58% (до 58 тыс. рублей),
Специалист может зарабатывать от 39 до 70 тысяч рублей. В основном, сотрудников готовы принять без опыта в разные компании.
курьеры 48% (54 тыс. рублей)
Закрывают топ курьеры, с самыми высокими зарплатными предложениями — от 128 тысяч рублей до максимальных до 174 тысяч рублей: работник может доставлять как еду, так и ценные грузы.
С низкими зарплатными ожиданиями не готовы мириться 54% опрошенных — они желают зарабатывать не менее 40 тыс. рублей; еще 24% ждут минимум 70 тыс. рублей.
Молодые, а это 37%, хотят работать из дома, 35% подойдет смешанный формат, 19% желают ходить в офис, 9% предпочли бы работать удаленно из разных точек мира. Мириться с некомфортными условиями новосибирцы тоже не намерены: многие готовы устроиться на работу, если в офисе есть современное рабочее место (92%), бесплатные перекусы (50%), зоны отдыха и кафетерии (по 42%), психолог (25%), фитнес и спальные капсулы (17% и 8%).
Рост запросов молодёжи ставит бизнес перед выбором: повышать конкурентоспособность условий или терять кадры. А гибкость форматов работы становится не привилегией, а ноу-хау для работодателей. Тем временем цены в Новосибирске только растут.