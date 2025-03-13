Новосибирцам предлагают приобрести автомобиль за 34 миллиона — как он выглядит

Posted 13 марта, 14:42
Published 13 марта, 14:42
Modified 13 марта, 14:44
Updated 13 марта, 14:44
Предложение появилось на платформе бесплатных объявлений. Автор объявления предлагает вниманию потенциальных покупателей новый внедорожник Cadillac Escalade 2025 года выпуска. В характеристиках указано, что черный леворульный автомобиль имеет полный привод, модификацию 6.2 V8 4WD AT (682 л. с.), комплектацию V-Series. Объем двигателя составляет 6,2 л.
Владельцы Кадиллака отмечают, что несмотря на высокий расход топлива, обслуживание марки обходится относительно недорого. Внушительные габариты и большое пространство в салоне позволяют отнести автомобиль к типу семейных. Отдельно стоит отметить эргономичность салона: мягкие кресла из кожи высокого качества и ручную прострочку.
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