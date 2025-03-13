Новосибирцам предлагают приобрести автомобиль за 34 миллиона — как он выглядит

Владельцы Кадиллака отмечают, что несмотря на высокий расход топлива, обслуживание марки обходится относительно недорого. Внушительные габариты и большое пространство в салоне позволяют отнести автомобиль к типу семейных. Отдельно стоит отметить эргономичность салона: мягкие кресла из кожи высокого качества и ручную прострочку.