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Posted 13 марта, 14:42

Published 13 марта, 14:42

Modified 13 марта, 14:44

Updated 13 марта, 14:44

Как выглядит элитный автомобиль

Новосибирцам предлагают приобрести автомобиль за 34 миллиона — как он выглядит

13 марта 2025, 14:42
Фото: 1MI. Как выглядит элитный автомобиль
В Новосибирске ищут владельца для нового стильного внедорожника класса люкс — Cadillac Escalade.

Предложение появилось на платформе бесплатных объявлений. Автор объявления предлагает вниманию потенциальных покупателей новый внедорожник Cadillac Escalade 2025 года выпуска. В характеристиках указано, что черный леворульный автомобиль имеет полный привод, модификацию 6.2 V8 4WD AT (682 л. с.), комплектацию V-Series. Объем двигателя составляет 6,2 л.

Внедорожник Cadillac Escalade 2025
Внедорожник Cadillac Escalade 2025
Внедорожник Cadillac Escalade 2025. Фото: Скриншот «Авито»

Владельцы Кадиллака отмечают, что несмотря на высокий расход топлива, обслуживание марки обходится относительно недорого. Внушительные габариты и большое пространство в салоне позволяют отнести автомобиль к типу семейных. Отдельно стоит отметить эргономичность салона: мягкие кресла из кожи высокого качества и ручную прострочку.

За американскую модель просят 34 000 000 рублей.

Ранее новосибирцам предложили приобрести квартиры на побережье.

Внедорожник Cadillac Escalade 2025
Внедорожник Cadillac Escalade 2025
Внедорожник Cadillac Escalade 2025. Фото: Скриншот «Авито»
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