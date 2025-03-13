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Posted 13 марта, 16:26

Published 13 марта, 16:26

Modified 13 марта, 16:26

Updated 13 марта, 16:26

Основатель ГК «Титан»: Нефтехимическая отрасль сталкивается с долгосрочными вызовами

Основатель ГК «Титан»: Нефтехимическая отрасль сталкивается с долгосрочными вызовами

13 марта 2025, 16:26
Фото: Ольга Туровцева.
Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский рассказал, что нефтехимическая и полимерная промышленность в РФ сталкивается с некоторыми серьезными вызовами, которые будут ощущаться и в этом году. Это дефицит квалифицированных кадров, высокие цены на сырье и дороговизна кредитов.

По словам Сутягинского, основными драйверами инфляции в нашей стране остаются цены и тарифы монополий, колебания курса рубля и высокая стоимость кредитов. Он считает, что бороться с инфляцией необходимо не только мерами денежно-кредитной политики, но и регулированием тарифов. Это позволит найти баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Особое внимание Сутягинский уделил проблемам логистики, которые серьезно влияют на работу промышленных предприятий. Одной из основных трудностей стало увеличение железнодорожных тарифов. Только в декабре 2022 года они выросли на 13,8% в рамках ежегодной индексации.

Помимо этого, основатель ГК «Титан» отметил недостаточную пропускную способность отдельных участков железной дороги, например на стыке Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог. Это ограничивает возможности погрузки как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Ещё одна проблема — ограничения на прием порожних вагонов. Это создает сложности для промышленных компаний, особенно для предприятий непрерывного цикла.

Сутягинский подчеркнул, что необходимо внести изменения в правила перемещения вагонов, невостребованных под погрузку. Он предложил расширить перечень станций для обеспечения перевозки со станций, примыкающих к предприятиям с непрерывным циклом производства. Основатель ГК «Титан» также считает, что необходимо вернуться к вопросу пересмотра Правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, чтобы предприятия непрерывного цикла могли получать сырье в приоритетном порядке.

Данные проблемы не только затрудняют логистику, но и плохо влияют на экспортные возможности отечественных компаний, что сдерживает развитие отрасли в целом. Сутягинский отметил, что в условиях текущих вызовов необходим комплексный подход со стороны государства и бизнеса для обеспечения устойчивого роста отечественной нефтехимической и полимерной промышленности.

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