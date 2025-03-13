Основатель ГК «Титан»: Нефтехимическая отрасль сталкивается с долгосрочными вызовами

По словам Сутягинского, основными драйверами инфляции в нашей стране остаются цены и тарифы монополий, колебания курса рубля и высокая стоимость кредитов. Он считает, что бороться с инфляцией необходимо не только мерами денежно-кредитной политики, но и регулированием тарифов. Это позволит найти баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Об этом пишет «КоммерсантЪ».