Основатель ГК «Титан» Сутягинский прокомментировал развитие микрофлюидных технологий

По словам Михаила Сутягинского, председателя совета директоров ГК «Титан», одно из ключевых преимуществ микрофлюидных систем — их удобство в эксплуатации и масштабировании. Это существенно уменьшает временные и финансовые затраты. Планируется, что новое оборудование будет производить компоненты для микрофлюидных систем, которые найдут применение в выпуске метионина, лимонной кислоты, гидрата гидразина, винилпирролидона, пропофола, триазола, полиизобутилена и других популярных химических соединений.