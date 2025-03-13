Основатель ГК «Титан» Сутягинский прокомментировал развитие микрофлюидных технологий

Posted 13 марта, 15:11
Published 13 марта, 15:11
Modified 13 марта, 15:13
Updated 13 марта, 15:13
Благодаря высокой точности и скорости микрофлюидные технологии значительно ускоряют производство и тестирование образцов. Это позволит исследовательским лабораториям быстрее запускать в производство инновационные лекарственные препараты, пишет kommersant.ru.
Важный этап развития данной области — создание специализированных производственных центров. Такой центр станет главным катализатором роста инновационных подотраслей экономики и поможет разрабатывать новые продукты и технологии.
Согласно прогнозам экспертов, запуск производства позволит достичь замещения примерно от 30 до 70 процентов импорта микрофлюидного оборудования в зависимости от текущего уровня рыночных потребностей.
По словам Михаила Сутягинского, председателя совета директоров ГК «Титан», одно из ключевых преимуществ микрофлюидных систем — их удобство в эксплуатации и масштабировании. Это существенно уменьшает временные и финансовые затраты. Планируется, что новое оборудование будет производить компоненты для микрофлюидных систем, которые найдут применение в выпуске метионина, лимонной кислоты, гидрата гидразина, винилпирролидона, пропофола, триазола, полиизобутилена и других популярных химических соединений.
На сегодняшний день потребности российского рынка в этой продукции закрываются на менее чем 50 процентов за счет внутреннего производства.
Центр микрофлюидных технологий ГК «Титан» планирует выпускать свыше 250 насосов, до 1800 комплектов микрофлюидных смесителей и фитингов, а также до 360 трубчатых реакторов в год.
Важно подчеркнуть, что микрофлюидные технологии достаточно легко интегрируются с современными инновациями, включая искусственный интеллект (ИИ), системы машинного обучения и технологии интернета вещей (IoT).
Все это дает возможность разрабатывать умные системы с функцией автоматического анализа данных и принятия решений в режиме реального времени.
Кроме того, микрофлюидные технологии отличаются экологической безопасностью, поскольку существенно уменьшают расход реагентов и образцов, минимизируя тем самым вред для окружающей среды.