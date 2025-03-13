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Posted 13 марта, 10:59

Published 13 марта, 10:59

Modified 13 марта, 11:08

Updated 13 марта, 11:08

Матвиенко предлагает закрыть престижные вузы для абитуриентов из провинции

Ответ Матвиенко: успешные новосибирцы с дипломом столичного вуза

13 марта 2025, 10:59
Фото: 2GIS. Матвиенко предлагает закрыть престижные вузы для абитуриентов из провинции

Кто из известных новосибирцев закончил столичный вуз и преуспел

Вопреки мнению спикера Совета Федерации, жители регионов, закончившие столичные университеты, демонстрируют успешные профессиональные кейсы.

Глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что неплохо было бы ограничить возможность поступления выпускников из провинции в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Мол, после получения диплома приезжие не могут устроиться на работу, сделать карьеру и в результате становятся неудачниками. Поэтому пусть получают высшее образование у себя на родине.

Редакция Atas.Info вспомнила, какие уроженцы Новосибирска закончили столичные университеты и стали известны на всю страну.

Владислав Филев, основатель авиакомпании S7

Один из из создателей и генеральный директор крупнейшей частной авиакомпании России в 1985 году закончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, расположенную в Санкт-Петербурге. Это старейшее высшее военное учебное заведение, отсчитывающее свою историю от указа Петра Первого. После окончания учебы Филев служил в армии, а после нашел эффективное применение своим знаниям в гражданском бизнесе.

Знаменитая актриса Ирина Алферова

Народная актриса Российской Федерации, которую прославила роль Миледи в советской ленте «Д’Артаньян и три мушкетера», начинала карьеру в театральной студии при Доме ученых в новосибирском Академгородке. Руководитель студии оценил талант девочки и дал совет — не терять времени и пытаться поступить в столичный вуз, чтобы развивать свой дар. Ирина поступила в московский ГИТИС и успешно его закончила. Несмотря на то, что актриса давно не живет в родном городе, она постоянно подчеркивает, что по происхождению коренная сибирячка.

Аркадий Мамонтов, тележурналист

Один из самых известных журналистов российского государственного телевидения родился в Новосибирске в семье, которая предопределила выбор профессии: мама была руководителем Западно-Сибирской киностудии хроники, а отец работал оператором. После школы Мамонтов уехал в Москву и поступил на факультет журналистики МГУ. Начал работу в качестве корреспондента телеагентства «ТВ-Новости», слава пришла к нему на НТВ, после многочисленных репортажей из «горячих точек». С 2000 года работает на канале «Россия», награжден многими государственными наградами, известен, как автор ряда громких документальных проектов.

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Мэр Химок Владимир Стрельченко

Родившийся в 1964 году в Новосибирске Стрельченко сначала выбрал карьеру военного офицера. Первое образование получил в Новосибирском высшем военно-политическом общевойсковом училище. Воевал в Афганистане, был ранен. Вернувшись на родину, поступил в военную академию имени Фрунзе в Москве, которую успешно окончил, а после демобилизации из армии закончил еще один московский вуз, Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Гражданскую карьеру начинал в системе коммунального хозяйства Москву, а с 2003 по 2012 год был главной сначала города Химки, а после муниципального округа с одноименным названием.

Рубен Аганбегян, инвестиционный банкир

Будущий финансовый топ-менеджер родился в Новосибирске в семье известного советского экономиста Абела Аганбегяна. После окончания местной школы поступил в Московскую государственную юридическую академию. Начинал картеру с позиции ассистента менеджера в международной аудиторской компании PWC. Позже был президентом Московской межбанковской валютной биржи, занимал должности члена совета директоров холдинга «Открытие» и президента банка «Открытие». В 2020 году возглавил группу компаний «Нацпроектстрой».

Безусловно, это только часть самых заметных выпускников столичных вузов с новосибирскими корнями. На то, чтобы попытаться перечислить хотя бы малую часть сибиряков, добившихся профессионального успеха после окончания московских или питерских университетов, не хватило бы никаких редакционных сил.

Кстати, в ответ на заявление Валентины Матвиенко мэр Новосибирска Максим Кудрявцев пригласил поступать в городские вузы выпускников школ из всех регионов России.

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