Ответ Матвиенко: успешные новосибирцы с дипломом столичного вуза

Posted 13 марта, 10:59
Published 13 марта, 10:59
Modified 13 марта, 11:08
Updated 13 марта, 11:08
Глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что неплохо было бы ограничить возможность поступления выпускников из провинции в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Мол, после получения диплома приезжие не могут устроиться на работу, сделать карьеру и в результате становятся неудачниками. Поэтому пусть получают высшее образование у себя на родине.
Редакция Atas.Info вспомнила, какие уроженцы Новосибирска закончили столичные университеты и стали известны на всю страну.
Один из из создателей и генеральный директор крупнейшей частной авиакомпании России в 1985 году закончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, расположенную в Санкт-Петербурге. Это старейшее высшее военное учебное заведение, отсчитывающее свою историю от указа Петра Первого. После окончания учебы Филев служил в армии, а после нашел эффективное применение своим знаниям в гражданском бизнесе.
Народная актриса Российской Федерации, которую прославила роль Миледи в советской ленте «Д’Артаньян и три мушкетера», начинала карьеру в театральной студии при Доме ученых в новосибирском Академгородке. Руководитель студии оценил талант девочки и дал совет — не терять времени и пытаться поступить в столичный вуз, чтобы развивать свой дар. Ирина поступила в московский ГИТИС и успешно его закончила. Несмотря на то, что актриса давно не живет в родном городе, она постоянно подчеркивает, что по происхождению коренная сибирячка.
Один из самых известных журналистов российского государственного телевидения родился в Новосибирске в семье, которая предопределила выбор профессии: мама была руководителем Западно-Сибирской киностудии хроники, а отец работал оператором. После школы Мамонтов уехал в Москву и поступил на факультет журналистики МГУ. Начал работу в качестве корреспондента телеагентства «ТВ-Новости», слава пришла к нему на НТВ, после многочисленных репортажей из «горячих точек». С 2000 года работает на канале «Россия», награжден многими государственными наградами, известен, как автор ряда громких документальных проектов.
Родившийся в 1964 году в Новосибирске Стрельченко сначала выбрал карьеру военного офицера. Первое образование получил в Новосибирском высшем военно-политическом общевойсковом училище. Воевал в Афганистане, был ранен. Вернувшись на родину, поступил в военную академию имени Фрунзе в Москве, которую успешно окончил, а после демобилизации из армии закончил еще один московский вуз, Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Гражданскую карьеру начинал в системе коммунального хозяйства Москву, а с 2003 по 2012 год был главной сначала города Химки, а после муниципального округа с одноименным названием.
Будущий финансовый топ-менеджер родился в Новосибирске в семье известного советского экономиста Абела Аганбегяна. После окончания местной школы поступил в Московскую государственную юридическую академию. Начинал картеру с позиции ассистента менеджера в международной аудиторской компании PWC. Позже был президентом Московской межбанковской валютной биржи, занимал должности члена совета директоров холдинга «Открытие» и президента банка «Открытие». В 2020 году возглавил группу компаний «Нацпроектстрой».
Безусловно, это только часть самых заметных выпускников столичных вузов с новосибирскими корнями. На то, чтобы попытаться перечислить хотя бы малую часть сибиряков, добившихся профессионального успеха после окончания московских или питерских университетов, не хватило бы никаких редакционных сил.
Кстати, в ответ на заявление Валентины Матвиенко мэр Новосибирска Максим Кудрявцев пригласил поступать в городские вузы выпускников школ из всех регионов России.