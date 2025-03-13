Ответ Матвиенко: успешные новосибирцы с дипломом столичного вуза

Родившийся в 1964 году в Новосибирске Стрельченко сначала выбрал карьеру военного офицера. Первое образование получил в Новосибирском высшем военно-политическом общевойсковом училище. Воевал в Афганистане, был ранен. Вернувшись на родину, поступил в военную академию имени Фрунзе в Москве, которую успешно окончил, а после демобилизации из армии закончил еще один московский вуз, Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Гражданскую карьеру начинал в системе коммунального хозяйства Москву, а с 2003 по 2012 год был главной сначала города Химки, а после муниципального округа с одноименным названием.