Павел Прилучный высмеял воспитание сына бывшей женой Агатой Муцениеце

Posted 13 марта, 03:09
Published 13 марта, 03:09
Modified 13 марта, 03:11
Updated 13 марта, 03:11
Супруги раскрыли детали своей семейной жизни. В интервью «Караван историй» акцент был сделан на воспитании детей: годовалого Микаэля и 12-летнего Тимофея — сына Павла от брака с Агатой Муцениеце. Последняя, судя по контексту, предстаёт в роли «неидеальной» матери, чьи методы критикуют Прилучный и Брутян.
Зепюр инициировала тему, вспомнив, как Павел расстроился из-за решения Тимофея покрасить волосы: на съёмках «Клетки» он делился переживаниями: «Сын сделал это без спроса. Как так? Он же мальчик!». Павел поддержал мысль, подчеркнув, что дети — отражение родителей:
— Ребёнок не станет «квадробером» сам по себе. Если в семье нет примера, он его не перенимает. Когда Тима пришёл с окрашенными волосами (разрешила бывшая), я просто повёл его в парикмахерскую. Больше экспериментов не было.
Сын Прилучного, живущий в новой семье отца, почти не общается с матерью и сестрой. Зепюр, позиционируя себя как «идеальная мачеха», акцентирует:
— Тима осознаёт свои ошибки. Говорит: «Сейчас бы не покрасился». Он равняется на Пашу — ходит с ним на тренировки, хочет быть подтянутым. Мы не давим, но направляем через диалог.
Интервью изобилует намёками на «неправильность» Агаты как матери. Зепюр, упоминая «оздоровительное влияние» Павла, косвенно противопоставляет его подход методам Муцениеце. Прилучный же, подчёркивая финансовые споры с экс-супругой, оправдывает ограничение её общения с сыном. Однако в семье Прилучного тоже не все так гладко.