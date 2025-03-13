atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта, 03:09

Published 13 марта, 03:09

Modified 13 марта, 03:11

Updated 13 марта, 03:11

Ребенок живет с отцом

Павел Прилучный высмеял воспитание сына бывшей женой Агатой Муцениеце

13 марта 2025, 03:09
Фото: соцсети. Ребенок живет с отцом

Актер из Новосибирска Прилучный рассказал о правилах воспитании сына

Новосибирский актер Павел Прилучный рассказал про семейные ценности, конфликты и «правильное» воспитание детей.

Супруги раскрыли детали своей семейной жизни. В интервью «Караван историй» акцент был сделан на воспитании детей: годовалого Микаэля и 12-летнего Тимофея — сына Павла от брака с Агатой Муцениеце. Последняя, судя по контексту, предстаёт в роли «неидеальной» матери, чьи методы критикуют Прилучный и Брутян.

Зепюр инициировала тему, вспомнив, как Павел расстроился из-за решения Тимофея покрасить волосы: на съёмках «Клетки» он делился переживаниями: «Сын сделал это без спроса. Как так? Он же мальчик!». Павел поддержал мысль, подчеркнув, что дети — отражение родителей:

— Ребёнок не станет «квадробером» сам по себе. Если в семье нет примера, он его не перенимает. Когда Тима пришёл с окрашенными волосами (разрешила бывшая), я просто повёл его в парикмахерскую. Больше экспериментов не было.
Актер Павел Прилучный признался, что сын Тимофей ему надоел
Узнать подробнее

Сын Прилучного, живущий в новой семье отца, почти не общается с матерью и сестрой. Зепюр, позиционируя себя как «идеальная мачеха», акцентирует:

— Тима осознаёт свои ошибки. Говорит: «Сейчас бы не покрасился». Он равняется на Пашу — ходит с ним на тренировки, хочет быть подтянутым. Мы не давим, но направляем через диалог.

Интервью изобилует намёками на «неправильность» Агаты как матери. Зепюр, упоминая «оздоровительное влияние» Павла, косвенно противопоставляет его подход методам Муцениеце. Прилучный же, подчёркивая финансовые споры с экс-супругой, оправдывает ограничение её общения с сыном. Однако в семье Прилучного тоже не все так гладко.

Павел Прилучный показал на публику, как он проводит время с отобранным сыном
Узнать подробнее
Читайте также:
Муцениеце назвала сына от Прилучного «пробным вариантом»Шоу «Ждули»: 33-летняя мама 5 детей из Новосибирской области вышла замуж за сидельцаГламурная домохозяйка из Новосибирска сыграла свадьбу на шоу за 2 млн рублейБывшая подруга олигарха Лена Перминова появилась в провокационном образе в Париже
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Семья#Воспитание#Павел Прилучный
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, reklama@atas.info 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика