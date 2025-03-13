Павел Прилучный высмеял воспитание сына бывшей женой Агатой Муцениеце

Интервью изобилует намёками на «неправильность» Агаты как матери. Зепюр, упоминая «оздоровительное влияние» Павла, косвенно противопоставляет его подход методам Муцениеце. Прилучный же, подчёркивая финансовые споры с экс-супругой, оправдывает ограничение её общения с сыном. Однако в семье Прилучного тоже не все так гладко.