По Новосибирску ударил рекордный мартовский мороз — когда такое было

В XXI веке столь экстремальных значений не фиксировали, однако поздние заморозки до -5 остаются привычным явлением. Метеорологи отмечают, что текущий апрель не обещает рекордов, но призывают новосибирцев не спешить убирать зимнюю одежду. Сервисы обещают плюсовые отметки до +12 и даже дожди.