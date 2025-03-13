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Posted 13 марта, 05:49

Published 13 марта, 05:49

Modified 13 марта, 05:51

Updated 13 марта, 05:51

Какой была погода

По Новосибирску ударил рекордный мартовский мороз — когда такое было

13 марта 2025, 05:49
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Какой была погода

В Новосибирской области названа дата рекордного весеннего мороза

Апрельские метаморфозы: из архивных данных погоды стало известно, когда Сибирь била климатические рекорды.

Новосибирск не перестаёт удивлять контрастами. В апреле 1964 года сибирская столица пережила уникальное явление — столбики термометров опустились до -29, установив абсолютный минимум за всю историю метеонаблюдений.

Этот показатель стал вызовом традиционному представлению о весеннем потеплении, ведь в регионе средние значения апреля обычно колеблются между -1,4 ночью и +9,6 днём.

Погода в 1964 году в апреле
Погода в 1964 году в апреле. Фото: pogodaiklimat.ru

Подобные скачки объясняются борьбой воздушных масс: арктические циклоны сталкиваются с тёплыми фронтами из Казахстана и Средней Азии, создавая «качели» температур.

В XXI веке столь экстремальных значений не фиксировали, однако поздние заморозки до -5 остаются привычным явлением. Метеорологи отмечают, что текущий апрель не обещает рекордов, но призывают новосибирцев не спешить убирать зимнюю одежду. Сервисы обещают плюсовые отметки до +12 и даже дожди.

Погода в апреле в 2025 году
Погода в апреле в 2025 году. Фото: yandex.ru

Сибирская погода, как всегда, оставляет место для сюрпризов — сегодня солнце, а завтра метель. Тем временем в регионе сохраняются последние мартовские морозы.

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