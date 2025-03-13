По Новосибирску ударил рекордный мартовский мороз — когда такое было

Posted 13 марта, 05:49
Published 13 марта, 05:49
Modified 13 марта, 05:51
Updated 13 марта, 05:51
Новосибирск не перестаёт удивлять контрастами. В апреле 1964 года сибирская столица пережила уникальное явление — столбики термометров опустились до -29, установив абсолютный минимум за всю историю метеонаблюдений.
Этот показатель стал вызовом традиционному представлению о весеннем потеплении, ведь в регионе средние значения апреля обычно колеблются между -1,4 ночью и +9,6 днём.
Подобные скачки объясняются борьбой воздушных масс: арктические циклоны сталкиваются с тёплыми фронтами из Казахстана и Средней Азии, создавая «качели» температур.
В XXI веке столь экстремальных значений не фиксировали, однако поздние заморозки до -5 остаются привычным явлением. Метеорологи отмечают, что текущий апрель не обещает рекордов, но призывают новосибирцев не спешить убирать зимнюю одежду. Сервисы обещают плюсовые отметки до +12 и даже дожди.
Сибирская погода, как всегда, оставляет место для сюрпризов — сегодня солнце, а завтра метель. Тем временем в регионе сохраняются последние мартовские морозы.