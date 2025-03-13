СОГАЗ обеспечил защитой страхователей в новых регионах на сумму более 250 млрд рублей

Кроме того, с начала 2025 года СОГАЗ планомерно наращивает страхование физических лиц в новых регионах, включая ОСАГО и каско. Большая часть проданных полисов приходится на ДНР и ЛНР. Приобрести полисы можно у страховых агентов СОГАЗа и онлайн на сайте.