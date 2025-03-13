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Posted 13 марта, 11:46

Published 13 марта, 11:46

Modified 13 марта, 11:48

Updated 13 марта, 11:48

Сергей Безруков

Стало известно, чем Новосибирск шокировал Сергея Безрукова

13 марта 2025, 11:46
Фото: Соцсети. Сергей Безруков
Известный актер Сергей Безруков удивился тому, что в середине марта Новосибирск все еще завален сугробами.

Народный артист посетил Новосибирск и выразил свое восхищение столицей Сибири. Безруков опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором он гуляет по центру города и играется со снегом. Сергей Безруков прокомментировал, что весна еще не пришла в Новосибирск, в то время как в Москве снег давно сошел.

Напомним, спектакли с участием артиста ожидаются не только в Новосибирске, но также в других городах Сибири.

Ранее стало известно, когда группа «Ленинград» посетит Новосибирск. Также ранее стала известна причина, по которой Ирина Дубцова отменила концерты в Сибири.

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