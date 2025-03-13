Стало известно, чем Новосибирск шокировал Сергея Безрукова

Posted 13 марта, 11:46
Published 13 марта, 11:46
Modified 13 марта, 11:48
Updated 13 марта, 11:48
Народный артист посетил Новосибирск и выразил свое восхищение столицей Сибири. Безруков опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором он гуляет по центру города и играется со снегом. Сергей Безруков прокомментировал, что весна еще не пришла в Новосибирск, в то время как в Москве снег давно сошел.
Напомним, спектакли с участием артиста ожидаются не только в Новосибирске, но также в других городах Сибири.
Ранее стало известно, когда группа «Ленинград» посетит Новосибирск. Также ранее стала известна причина, по которой Ирина Дубцова отменила концерты в Сибири.