Стало известно, чем Новосибирск шокировал Сергея Безрукова

Народный артист посетил Новосибирск и выразил свое восхищение столицей Сибири. Безруков опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором он гуляет по центру города и играется со снегом. Сергей Безруков прокомментировал, что весна еще не пришла в Новосибирск, в то время как в Москве снег давно сошел.