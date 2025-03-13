Telegram-стикеры под запретом: россиянам грозят штрафы и уголовные дела

Posted 13 марта, 05:04
Published 13 марта, 05:04
Modified 13 марта, 05:06
Updated 13 марта, 05:06
Использование некоторых стикеров в Telegram может привести к серьёзным правовым последствиям. Даже случайное применение изображений, признанных судами экстремистскими, чревато административной или уголовной ответственностью.
Суды РФ уже заблокировали 33 стикерпака, содержащих нацистскую символику. Однако пользователи переносят запрещённые стикеры в новые наборы, не внесённые в чёрный список. Юристы предупреждают: демонстрация такой графики, даже в переработанном виде, попадает под ст. 20.3 КоАП. Наказание — штраф до 2 тыс. рублей или арест до 15 суток.
Если стикеры признаны экстремистскими и их распространение направлено на разжигание ненависти или унижение достоинства, в силу вступает ст. 282 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет.
Перед отправкой стикера лучше проверить, не содержится ли в нём символика, внесённая в федеральный список экстремистских материалов. Даже без злого умысла вы рискуете попасть под санкции, ведь Роскомнадзор активно мониторит соцсети, а суды оперативно блокируют подозрительный контент. Тем временем абитуриентам из глубинки хотят запретить поступать в столичные вузы.