Telegram-стикеры под запретом: россиянам грозят штрафы и уголовные дела

Перед отправкой стикера лучше проверить, не содержится ли в нём символика, внесённая в федеральный список экстремистских материалов. Даже без злого умысла вы рискуете попасть под санкции, ведь Роскомнадзор активно мониторит соцсети, а суды оперативно блокируют подозрительный контент. Тем временем абитуриентам из глубинки хотят запретить поступать в столичные вузы.