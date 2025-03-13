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Posted 13 марта, 05:04

Published 13 марта, 05:04

Modified 13 марта, 05:06

Updated 13 марта, 05:06

За стикеры можно получить штраф

Telegram-стикеры под запретом: россиянам грозят штрафы и уголовные дела

13 марта 2025, 05:04
Фото: 1MI. За стикеры можно получить штраф

Жителей Новосибирска предупредили о штрафах за стикеры в Telegram

Жителей Новосибирской области предупредили об уголовной ответственности за запрещенные стикеры в Telegram, сообщили юристы.

Использование некоторых стикеров в Telegram может привести к серьёзным правовым последствиям. Даже случайное применение изображений, признанных судами экстремистскими, чревато административной или уголовной ответственностью.

Суды РФ уже заблокировали 33 стикерпака, содержащих нацистскую символику. Однако пользователи переносят запрещённые стикеры в новые наборы, не внесённые в чёрный список. Юристы предупреждают: демонстрация такой графики, даже в переработанном виде, попадает под ст. 20.3 КоАП. Наказание — штраф до 2 тыс. рублей или арест до 15 суток.

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Если стикеры признаны экстремистскими и их распространение направлено на разжигание ненависти или унижение достоинства, в силу вступает ст. 282 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет.

Перед отправкой стикера лучше проверить, не содержится ли в нём символика, внесённая в федеральный список экстремистских материалов. Даже без злого умысла вы рискуете попасть под санкции, ведь Роскомнадзор активно мониторит соцсети, а суды оперативно блокируют подозрительный контент. Тем временем абитуриентам из глубинки хотят запретить поступать в столичные вузы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Сибирь#Мессенджер#Телеграм#Наказание
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