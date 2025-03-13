Уникальные возможности для бизнеса откроет особая экономическая зона «Новосибирск»

Posted 13 марта, 09:49
Published 13 марта, 09:49
Modified 13 марта, 09:51
Updated 13 марта, 09:51
Особая экономическая зона «Новосибирск» (ОЭЗ) даёт уникальные преимущества для развития бизнеса и привлечению инвестиций в регион. Об этом рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
«ОЭЗ — это самый эффективный для инвесторов формат реализации своих проектов, так как он включает в себя очень большие налоговые преференции. Заявка Новосибирской области была поддержана на комиссии под руководством вице-премьера правительства России Александра Валентиновича Новака, где говорилось, что проект ОЭЗ Новосибирской области стратегический не только для региона, но и для Сибири и всей страны», — рассказал Лев Решетников.
Создание стратегически важной в масштабах страны ОЭЗ соответствует планам по расширению логистических возможностей региона. Кроме того, особая экономическая зона позволит развивать производства с высоким импортозамещающим и экспортным потенциалом, принесёт дополнительные поступления доходов в областной и федеральный бюджеты.
Территория размещения ОЭЗ — западное направление от Новосибирска — Новосибирский и Коченевский районы. Первая очередь охватывает 400 гектаров, первыми резидентами станут 4 компании с 5 проектами. Якорным инвестором выбран Новосибирский транспортный терминал, который реализует свой проект мультимодального логистического комплекса. Компания «Гарант» разместит проект безотходной лесопильной линии. Также резидентами станут компания по производству тротуарной плитки и компания по производству электротехнического оборудования. Кроме того, ведутся переговоры с китайской компанией о создании логистического комплекса с запчастями на китайские автомобили.
Конкурентным преимуществом ОЭЗ является близость к контейнерному терминалу, промышленно-логистическому парку, а также к транссибирской магистрали и международному аэропорту «Толмачёво».
Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. Резиденты могут пользоваться налоговыми льготами на имущество, на прибыль, по земельному и транспортному налогу, а также таможенными преференциями.