Уникальные возможности для бизнеса откроет особая экономическая зона «Новосибирск»

Территория размещения ОЭЗ — западное направление от Новосибирска — Новосибирский и Коченевский районы. Первая очередь охватывает 400 гектаров, первыми резидентами станут 4 компании с 5 проектами. Якорным инвестором выбран Новосибирский транспортный терминал, который реализует свой проект мультимодального логистического комплекса. Компания «Гарант» разместит проект безотходной лесопильной линии. Также резидентами станут компания по производству тротуарной плитки и компания по производству электротехнического оборудования. Кроме того, ведутся переговоры с китайской компанией о создании логистического комплекса с запчастями на китайские автомобили.