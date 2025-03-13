В Кузбассе школу обязали заплатить за детскую драку

Прокурор обратился в суд с иском к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением телесных повреждений во время учебного процесса, пишет sibdepo.ru. Суд удовлетворил иск и обязал школу заплатить маме школьника 100 000 рублей за моральный вред и возместить расходы на лечение сына.





