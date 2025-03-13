В Кузбассе школу обязали заплатить за детскую драку

Posted 13 марта, 09:06
Published 13 марта, 09:06
Modified 14 марта, 09:08
Updated 14 марта, 09:08
По данным прокуратуры, в сентябре прошлого года на перемене в школе подрались два семиклассника, в результате 13-летний мальчик получил закрытое травматическое повреждение стопы правой ноги, что повлекло физические и нравственные страдания несовершеннолетнего, ограничило его возможность продолжить обучение в полной мере, вести активный образ жизни.
Прокурор обратился в суд с иском к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением телесных повреждений во время учебного процесса, пишет sibdepo.ru. Суд удовлетворил иск и обязал школу заплатить маме школьника 100 000 рублей за моральный вред и возместить расходы на лечение сына.