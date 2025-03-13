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Posted 13 марта, 09:06

Published 13 марта, 09:06

Modified 14 марта, 09:08

Updated 14 марта, 09:08

В Кузбассе школу обязали заплатить за детскую драку

13 марта 2025, 09:06
В Новокузнецке родители школьного драчуна заплатят 100 000 рублей его жертве за причиненные телесные повреждения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В надзорное ведомство обратилась мама пострадавшего школьника.

По данным прокуратуры, в сентябре прошлого года на перемене в школе подрались два семиклассника, в результате 13-летний мальчик получил закрытое травматическое повреждение стопы правой ноги, что повлекло физические и нравственные страдания несовершеннолетнего, ограничило его возможность продолжить обучение в полной мере, вести активный образ жизни.

Прокурор обратился в суд с иском к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением телесных повреждений во время учебного процесса, пишет sibdepo.ru. Суд удовлетворил иск и обязал школу заплатить маме школьника 100 000 рублей за моральный вред и возместить расходы на лечение сына.


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