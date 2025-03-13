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Posted 13 марта, 12:23

Published 13 марта, 12:23

Modified 13 марта, 12:25

Updated 13 марта, 12:25

Депутат скончался

В Новосибирске скончался депутат заксобрания Александр Козлов

13 марта 2025, 12:23
Фото: 1MI. Депутат скончался
Депутат заксобрания и член фракции КПРФ Александр Александрович Козлов скончался 13 марта, сообщает пресс-служба Новосибирского облкома КПРФ.

Как сообщает пресс-секретарь облкома КПРФ Анатолий Локоть, причиной ухода из жизни Александра Козлова стала тяжелая болезнь.

Александр Козлов получил специальность инженера, работал на заводе «Сибсельмаш», состоял в рабочем профсоюзе. За свою политическую карьеру Козлов неоднократно избирался депутатом заксобрания от фракции КПРФ. В его программу входила деятельность по защите интересов рабочих.

Напомним, ранее стало известно об уходе из жизни медиа-директора «Карелин-Фонда».

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