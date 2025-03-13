В Новосибирске скончался депутат заксобрания Александр Козлов

Александр Козлов получил специальность инженера, работал на заводе «Сибсельмаш», состоял в рабочем профсоюзе. За свою политическую карьеру Козлов неоднократно избирался депутатом заксобрания от фракции КПРФ. В его программу входила деятельность по защите интересов рабочих.