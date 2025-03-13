В Новосибирске создадут мемориал жертвам из дома на Линейной

Posted 13 марта, 02:40
Published 13 марта, 02:40
Modified 13 марта, 03:25
Updated 13 марта, 03:25
Делегация из Новосибирска, включая депутатов и представителей мэрии, посетила Кемерово, чтобы изучить концепцию мемориала «Сквер ангелов» — места памяти погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году. Цель визита — использовать этот опыт для создания в столице Сибири памятного пространства на месте разрушенного жилого дома на улице Линейной, 39, где в феврале 2023 года погибли 15 человек.
Участники делегации встретились с подрядчиками, занимавшимися благоустройством кемеровского сквера.
«Нам показали нюансы работы с такими объектами. Следующий шаг — определить границы будущего мемориала и расширить участок, если это возможно», — пояснил депутат Владислав Люмин.
После утверждения территории начнётся поиск дизайнеров, которые гармонично впишут сквер в историческую застройку микрорайона.
Основная задача — создать место, где родственники погибших и горожане смогут почтить память жертв, пишет «Прецедент». Опыт Кемерово, где сквер стал символом скорби и единения, поможет новосибирцам реализовать проект с уважением к памяти погибших.
9 февраля 2023 года из-за взрыва газа обрушилась секция пятиэтажки на Линейной, 39. Погибли 13 человек на месте и двое позднее в больнице. Виновными признаны мошенники, выдававшие себя за сотрудников газовой службы, — Евгений Кавун и Ирина Урбах. Оба получили по 10 лет колонии.