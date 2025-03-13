В Новосибирске создадут мемориал жертвам из дома на Линейной

Делегация из Новосибирска, включая депутатов и представителей мэрии, посетила Кемерово, чтобы изучить концепцию мемориала «Сквер ангелов» — места памяти погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году. Цель визита — использовать этот опыт для создания в столице Сибири памятного пространства на месте разрушенного жилого дома на улице Линейной, 39, где в феврале 2023 года погибли 15 человек.