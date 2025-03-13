В Новосибирске закрыли два нелегальных казино

Posted 13 марта, 15:43
Published 13 марта, 15:43
Modified 13 марта, 15:45
Updated 13 марта, 15:45
В ночь с 12 на 13 марта в ходе рейда правоохранительных органов в Октябрьском районе накрыли два игорных заведения, которые не имели законных оснований для осуществления деятельности подобного рода.
В отношении владельцев и соучастников нелегального бизнеса было начато расследование уголовного дела о незаконной организации азартных игр.
Ранее в мошенничестве заподозрили новосибирский автосалон — сибиряки остались без денег после продажи автомобилей.