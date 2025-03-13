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Posted 13 марта, 15:43

Published 13 марта, 15:43

Modified 13 марта, 15:45

Updated 13 марта, 15:45

Нелегальные игорные клубы закрыли в Новосибирске

В Новосибирске закрыли два нелегальных казино

13 марта 2025, 15:43
Фото: Изображение Midjourney. Нелегальные игорные клубы закрыли в Новосибирске
Правоохранители пресекли деятельность двух незаконных игорных клубов в Новосибирске, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ночь с 12 на 13 марта в ходе рейда правоохранительных органов в Октябрьском районе накрыли два игорных заведения, которые не имели законных оснований для осуществления деятельности подобного рода.

В отношении владельцев и соучастников нелегального бизнеса было начато расследование уголовного дела о незаконной организации азартных игр.

Ранее в мошенничестве заподозрили новосибирский автосалон — сибиряки остались без денег после продажи автомобилей.

Нелегальный оборот оружия пресекли в Новосибирской области
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