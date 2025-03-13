Женщина из Новосибирска родила от женатого и заявила на всю страну об обмане на шоу

Posted 13 марта, 04:10
Published 13 марта, 04:10
Modified 13 марта, 04:12
Updated 13 марта, 04:12
В шоу «Беременна по обману» (16+) приняла участие 31-летняя Ольга из Новосибирска. У нее было непростое прошлое: детский дом, парень-абьюзер и тюрьма. Попала в места не столь отдаленные женщина из-за своего возлюбленного, который втянул ее в мошеннические схемы.
Сибирячку посадили в тюрьму. Там ее личная жизнь заиграла красками. За решеткой она познакомилась с Родионом. Мужчина дождался ее из колонии. Ольга оказалась беременна. Однако новость была не совсем радостной для двоих. Выяснилось, что спутник бывшей уголовницы — женат. Это стало ударом.
Несмотря на криминальное прошлое, Ольга на зечку не похожа. У нее милая внешность, фигура, длинные белые волосы, ресницы и маникюр. Занимается она шитьем — никакого образования у нее не имеется.
Во время съемки выпуска началась «обработка» ее кавалера (звонки, встречи, уговаривания): мужчина прямо сказал, что ребенок ему не нужен. Однако Ольга приняла решение рожать, несмотря на то, что у нее нет своего жилья и финансовой подушки безопасности.
«Ты недавно вышла из тюрьмы. К ребенку не готов ни я ни ты. У меня есть ребенок, у меня есть жена», — эти слова шокировали будущую маму, ведь она не знала о личной жизни Родиона.
Женщина родила здоровую дочь. В конце выпуска Ольга позвонила жене своего избранника и заявила, что у сына Родиона появилась сестра. Законная супруга заявила, что ее муж давно от нее уехал в неизвестном направлении и такой супруг ей не нужен: она готова к разводу. Сибирячка тоже не намерена принимать такого гулящего мужчину.
Развязкой выпуска стал диалог Ольги и Родиона: ему было все равно на ребенка. Мать не станет подавать на алименты и больше свою жизнь связывать с этим человеком не желает. После рождения дочки, женщина подрабатывает швеей из дома и делает вещи на заказ.
Экс-жительница Новосибирска бросила пятерых детей и пришла на «Мужское и женское». В студии на нее обрушилась волна хейта.