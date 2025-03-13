Женщина из Новосибирска родила от женатого и заявила на всю страну об обмане на шоу

Женщина родила здоровую дочь. В конце выпуска Ольга позвонила жене своего избранника и заявила, что у сына Родиона появилась сестра. Законная супруга заявила, что ее муж давно от нее уехал в неизвестном направлении и такой супруг ей не нужен: она готова к разводу. Сибирячка тоже не намерена принимать такого гулящего мужчину.