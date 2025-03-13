Жириновский напугал россиян страшным предсказанием

Даже критики Жириновского признают: его «пророчества» часто базировались на глубоком анализе геополитики, а не мистике. Ирония судьбы в том, что многие предсказания, вызывавшие смех, сегодня изучаются как учебник Возможно, главная загадка политика — не в точности дат, а в умении видеть логику истории за пеленой сиюминутных событий. Не многие знают, что политик посещал Новосибирск.