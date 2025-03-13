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Posted 13 марта, 10:00

Published 13 марта, 10:00

Modified 13 марта, 10:39

Updated 13 марта, 10:39

Что «написал» политик?

Жириновский напугал россиян страшным предсказанием

13 марта 2025, 10:00
Фото: ВКонтакте/Владимир Жириновский. Что «написал» политик?

Жителей Новосибирска шокировало сообщение от Владимира Жириновского

Официальный аккаунт в соцсети Владимира Жириновского внезапно ожил после двухлетнего затишья: жители Новосибирска были шокированы увиденным.

В профиле основателя ЛДПР Владимира Жириновского в запрещенной соцсети было опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что вскоре произойдут события, способные повлиять на текущую ситуацию. Примечательно, что в 2023 году команда ЛДПР заявила о взломе аккаунта умершего политика. Новое сообщение представители пока не прокомментировали.

Аккаунт Жириновского
Аккаунт Жириновского
Аккаунт Жириновского. Фото: соцсети

Резкие выступления Владимира Жириновского в Госдуме или на телеэкранах долгое время воспринимались как эксцентричный политический театр. Однако со временем многие заявления политика, казавшиеся абсурдными, начали обретать черты реальности, заставляя пересмотреть отношение к словам политика. В отличие от мистиков вроде Ванги или Нострадамуса, Жириновский оперировал конкретными датами и деталями, формируя прогнозы на десятилетия вперед — вплоть до 2036 года.

Предсказания Жириновского

СВО и частичная мобилизация

Ещё в декабре 2021 года, за два месяца до начала специальной военной операции, Жириновский заявил:

«2022 год будет временем, когда Россия вновь станет великой. Мира не ждите».

Формально он ошибся на 48 часов: СВО объявили 24 февраля, а не 22-го, как предрекал политик. Однако историческое признание ЛНР и ДНР, утверждённое 21 февраля, косвенно подтверждает его информированность о грядущих решениях.

Не менее точным оказался прогноз о частичной мобилизации. Ещё в 2015 году в эфире Первого канала Жириновский предупредил:

«Готовьтесь к ограниченному призыву! Европе нужна война для экономики — продажа оружия, восстановление разрушенного. Германия возьмёт на себя эту роль».

Хотя сегодня восстановительные проекты связывают скорее с США, суть предсказания подтвердилась в 2022 году.

Жириновский давал пророческие новости
Жириновский давал пророческие новости. Фото: ВКонтакте/Владимир Жириновский
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Территориальные изменения и газовый кризис

Ещё в 1991 году, задолго до референдумов 2022 года, Жириновский обозначил границы «истинной Украины»:

«Независимость возможна лишь для шести западных областей. Восток, Юг и Крым — исторически русские земли».

Его слова о поднятии «русских флагов над Харьковом и Николаевом» (декабрь 2021) пока остаются открытым вопросом, но динамика конфликта делает их актуальными.

В 2006 году, обращаясь к Петру Порошенко, политик шокировал аудиторию:

«Будете платить за газ тысячу евро. Не сможете — замёрзнете».

Сегодня европейские цены на газ превышают 3000 евро, а их промышленность переживает кризис из-за разрыва с российскими ресурсами.

Что оставил предкам Жириновский
Что оставил предкам Жириновский. Фото: ВКонтакте/Владимир Жириновский

 

Капсула времени: послание в 2036 год

В 2016 году Жириновский передал Музею современной истории запечатанную капсулу с прогнозами на 20 лет вперёд. Её вскроют в 2036 году, и если тенденция сбываемости сохранится, содержимое может стать сенсацией.

Даже критики Жириновского признают: его «пророчества» часто базировались на глубоком анализе геополитики, а не мистике. Ирония судьбы в том, что многие предсказания, вызывавшие смех, сегодня изучаются как учебник Возможно, главная загадка политика — не в точности дат, а в умении видеть логику истории за пеленой сиюминутных событий. Не многие знают, что политик посещал Новосибирск.

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