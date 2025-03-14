14 марта — Всемирный день сна: История и традиции даты

Ежегодно в День сна устраиваются конференции и симпозиумы, посвященные проблемам сна и влиянию расстройств, связанных с его нарушением. В СМИ и на просторах интернета активизируется социальная реклама, посвященная важности сна и связанных с ним товаров, улучшающих сон. В библиотеках проходят лекции о том, как улучшить сон и сделать его постоянно качественным. По каналам телевидения показывают научно–популярные фильмы, посвященные сну, чтобы повысить осведомленность населения о важности качественного сна.