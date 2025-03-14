14 марта — Всемирный день сна: История и традиции даты

Posted 14 марта, 06:22
Published 14 марта, 06:22
Modified 14 марта, 06:22
Updated 14 марта, 06:22
Общественная служба новостей выяснила, какова история и традиции Всемирного дня сна.
Качественный сон играет важную роль в метаболизме и уровне гормонов. Недосып приводит к повышению гормона грелина, который усиливает аппетит и гормона кортизола, который регулирует стресс и может привести к ожирению. Недосып уменьшает уровень гормонов мелатонина и соматотрапина (гормона роста), которые регулируют обмен веществ.
Медики утверждают, что некачественный сон работает на трагическое будущее — провоцирует инсульты, инфаркты, гипертонию и другие тяжелые заболевания.
Сон — это особая форма существования организма, во время которой организм «приводит себя в порядок» и вырабатывает часть гормонов. Взрослому человеку необходимо спать в сутки 7 — 8 часов.
Во время сна организм восполняет свою энергию, восстанавливает поврежденные клетки и ткани и укрепляет иммунную систему. Здоровый сон улучшает качество памяти и концентрации внимания, помогает принятию решений, улучшает и поддерживает эмоциональное равновесие, снижает уровень депрессии, тревожности и стресса.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что полноценный сон не только делает жизнь комфортной, но и качественной.
По инициативе Международного комитета дня сна и Международной ассоциации медицины сна с 2008 года ежегодно проводится Всемирный день сна в пятницу (14 марта) перед Днем весеннего равноденствия.
Ежегодно в День сна устраиваются конференции и симпозиумы, посвященные проблемам сна и влиянию расстройств, связанных с его нарушением. В СМИ и на просторах интернета активизируется социальная реклама, посвященная важности сна и связанных с ним товаров, улучшающих сон. В библиотеках проходят лекции о том, как улучшить сон и сделать его постоянно качественным. По каналам телевидения показывают научно–популярные фильмы, посвященные сну, чтобы повысить осведомленность населения о важности качественного сна.
По данным Центра медицинской статистики ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» в 2022 году в Москве психиатрами было проведено 195 тысяч приемов. Из них 98% посещений было сделано взрослыми и 2% детьми. У 92% посетителей выявили заболевания. Это на 3,8% больше, чем в 2021 году.
Для того чтобы улучшить качество сна и жизни в целом, необходимо выполнять несколько условий.
1. За 2 — 3 часа до сна успокойте свой разум. Избегайте просмотра телевизора и уберите гаджеты из поля зрения. Займитесь приятным, расслабляющим и спокойным занятием. Например, примите ванну, сделайте маску или отправляйтесь гулять на улицу.
2. Соблюдение режима — неотъемлемая часть качества сна. Ложитесь в одно и тоже время, не исключайте выходные и праздничные дни.
3. Не ложитесь в кровать сразу после ужина или на голодный желудок. Последний прием пищи должен быть не позже 3 — 4 часов до сна. Перед сном не употребляйте кофе, чай и алкоголь. Пейте чистую воду, так как за ночь кровь сгустится.
4. Правильно обустройте свою спальную зону. Проветрите помещение, позаботьтесь о комфортной температуре в комнате, освещение должно быть мягким и неярким, а постель с правильным матрацем, удобной подушкой, способствующей крепкому сну и комфортным одеялом. Постельное белье подберите под свои ощущения. Некоторые люди предпочитают более теплую пастель, а другие любят прохладную. На окнах должны висеть плотные портьеры, для создания темноты в помещении. Можно воспользоваться специальной маской для сна.
5. Для расслабления можно использовать аромалампы или диффузоры с эфирными маслами.
1. Участник знаменитой группы Биттлз Пол Маккартни, утверждает, что свой хит Yesterday он первый раз услышал во сне.
2. Через полтора часа после засыпания, человек начинает видеть сны. Сновидения занимают 15% — 20% от общего времени сна.
3. Люди, которые спят меньше 8 часов в сутки, чаще переедают. Поэтому недосып и переедание тесно взаимодействуют между собой.
4. Менделеев увидел свою знаменитую периодическую таблицу химических элементов во сне, так гласит легенда.
5. Немецкий химик–органик Август Кекуле во время сна открыл формулу бензола.
6. В состоянии полного покоя организма снижаются химические и физические реакции, а также мозговая деятельность.
7. Потеря 4 часов сна обеспечит ухудшение реакции в 2 раза, ослабление памяти и повышение риска обострения хронических заболеваний.
8. Цветные или страшные сны в основном видят больные шизофренией или гении.
9. Здоровый сон помогает мозгу очистить нейронные соединения от ненужных белков.
10. Во время сна человек видит до семи сновидений.
11. Сны в утробе матери младенцы видят в форме звуков и чувств, так как у детей еще не развиты визуальные и ассоциативные реакции.
12. Коровы, лошади и слоны спят стоя, а фламинго — на одной ноге. Бегемоты спят под водой, во время сна они всплывают через каждые 3 — 5 минут, чтобы вдохнуть воздух, но при этом не просыпаются.