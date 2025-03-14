Более 168 тыс. человек прошли тестирование для соцконтракта на МСП. РФ

Posted 14 марта, 13:37
Published 14 марта, 13:37
Modified 14 марта, 13:37
Updated 14 марта, 13:37
С момента введения обязательного тестирования в начале прошлого года общее число прошедших его участников достигло почти 175 тысяч человек. За это время 128,4 тысячи человек смогли начать или развить свой бизнес, используя средства социального контракта, сообщает newsnn.ru.
По словам первого замминистра труда и соцзащиты России Ольги Баталиной, с момента запуска программы социальных контрактов на запуск и развитие бизнеса и на развитие личных подсобных хозяйств было направлено 113,3 млрд рублей, включая 36,4 млрд рублей с начала 2024 года. За время действия программы около 470 тысяч человек начали свой бизнес.
По словам Баталиной, средства социального контракта можно использовать на аренду помещения для бизнеса, приобретение оборудования и расходных материалов, продвижение товаров и услуг на маркетплейсах. При этом предприниматели должны соблюдать требования предоставления бюджетных средств, в том числе вовремя представлять отчет об их целевом использовании.
Срок заключения социального контракта определяется его типом. К примеру, договор на открытие собственного дела оформляется на период, не превышающий года.
Тестирование, обязательное для оформления соцконтракта, проводится на цифровой платформе МСП.РФ, которую разработала Корпорация МСП. Эта процедура помогает оценить уровень предпринимательских компетенций претендента и их соответствие минимальным требованиям для получения государственного финансирования. Успешное прохождение теста открывает кандидатам путь к следующим шагам в оформлении социального контракта.
По словам Александра Исаевича, генерального директора Корпорации МСП, с начала 2024 года тестирование прошли более 168,5 тысячи человек. Он отметил, что цифровая платформа МСП.РФ служит площадкой для реализации и пилотирования различных федеральных госпрограмм. Одной из них является тестирование в процессе получения социального контракта, предоставляющего гражданам возможность начать бизнес, освоить новую профессию и значительно улучшить качество жизни.
Александр Исаевич отметил, что неудача при прохождении тестирования не ставит крест на мечте об открытии своего дела, поскольку у желающих есть возможность пройти бесплатное обучение, финансируемое в том числе из государственного бюджета.
Помимо обладания нужными навыками, каждый кандидат на получение социального контракта должен доказать жизнеспособность своего бизнес-проекта. Для этого ему предлагается два варианта: либо самостоятельно подготовить бизнес-план и подать его в региональный орган социальной защиты, либо разработать его вместе с сотрудниками этого органа.