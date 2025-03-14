Более 168 тыс. человек прошли тестирование для соцконтракта на МСП. РФ

По словам первого замминистра труда и соцзащиты России Ольги Баталиной, с момента запуска программы социальных контрактов на запуск и развитие бизнеса и на развитие личных подсобных хозяйств было направлено 113,3 млрд рублей, включая 36,4 млрд рублей с начала 2024 года. За время действия программы около 470 тысяч человек начали свой бизнес.