Бюджет Кузбасса недополучил 56 млрд рублей по причине кризиса в угольной отрасли

Posted 14 марта, 06:00
Published 14 марта, 06:00
Modified 14 марта, 09:14
Updated 14 марта, 09:14
— В сложившейся ситуации для нас особенно важна диверсификация экономики, развитие неугольных отраслей. В прошлом году мы провели большую работу по корректировке Стратегии-2035, в этом году продолжаем вносить актуальные изменения, — сообщил глава области.
Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, на заседании обсудили дополнения в стратегию развития региона, пишет vse42.ru. В частности, планируется обеспечить снижение зависимости отечественной экономики от импортной продукции и технологий.