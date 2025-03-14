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Posted 14 марта, 06:00

Published 14 марта, 06:00

Modified 14 марта, 09:14

Updated 14 марта, 09:14

Бюджет Кузбасса недополучил 56 млрд рублей по причине кризиса в угольной отрасли

14 марта 2025, 06:00
В Кузбассе состоялось заседание экономического совета, на котором обсуждалась реализация Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Как сообщил в ходе заседания Илья Середюк, из-за кризиса в угольной промышленности регион недополучил 56 млрд рублей по налогу на прибыль.

— В сложившейся ситуации для нас особенно важна диверсификация экономики, развитие неугольных отраслей. В прошлом году мы провели большую работу по корректировке Стратегии-2035, в этом году продолжаем вносить актуальные изменения, — сообщил глава области.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, на заседании обсудили дополнения в стратегию развития региона, пишет vse42.ru. В частности, планируется обеспечить снижение зависимости отечественной экономики от импортной продукции и технологий.

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