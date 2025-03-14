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Posted 14 марта, 17:55

Published 14 марта, 17:55

Modified 14 марта, 17:57

Updated 14 марта, 17:57

Депутат объяснил почему Россия теряет соотечественников

14 марта 2025, 17:55
Спрос на государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников среди выходцев из государств Средней Азии и Закавказья заметно снизился.

Как заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, ссылаясь на данные о том, что в текущем году в рамках программы в Россию переехали лишь 31,7 тысячи человек. Это минимальное значение с 2011 года, когда было зафиксировано 31,4 тысячи переселенцев, пишет ridus.ru.

По мнению депутата, в последнее десятилетие программа служила скорее инструментом миграции, нежели репатриации русских, проживающих за границей. Фактически, любой бывший гражданин СССР мог считаться соотечественником и, соответственно, претендовать на участие в программе. В результате, граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и других постсоветских стран массово получали российское гражданство. В настоящее время граждане этих государств чаще всего прибывают в Россию по программе воссоединения семей, что объясняет снижение интереса к программе переселения.

Программа, стартовавшая в 2006 году, была призвана помочь тем, кто оказался за пределами России после распада СССР, вернуться на родину. Участникам программы и их семьям предоставляется возможность упрощенного получения гражданства и социальная поддержка. По информации МВД, с 2006 по 2024 год в Россию переехали более 1,2 миллиона соотечественников.

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