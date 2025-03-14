Депутат объяснил почему Россия теряет соотечественников

По мнению депутата, в последнее десятилетие программа служила скорее инструментом миграции, нежели репатриации русских, проживающих за границей. Фактически, любой бывший гражданин СССР мог считаться соотечественником и, соответственно, претендовать на участие в программе. В результате, граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и других постсоветских стран массово получали российское гражданство. В настоящее время граждане этих государств чаще всего прибывают в Россию по программе воссоединения семей, что объясняет снижение интереса к программе переселения.