Директор Ларисы Долиной опроверг сбор денег для потерявшей квартиру артистки

Личность забравшей деньги женщины силовики быстро установили. В ходе допроса она заявила, что действовала по инструкции «спецслужб», которые связывались с ней по телефону. По ее словам, все деньги она перевела в криптовалюту и об их дальнейшей судьбе ничего не знает.