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Posted 14 марта, 06:00

Published 14 марта, 06:00

Modified 14 марта, 06:00

Updated 14 марта, 06:00

Директор Ларисы Долиной опроверг сбор денег для потерявшей квартиру артистки

14 марта 2025, 06:00
Неизвестные злоумышленники запустили в Telegram-канале бот, который от имени певицы Ларисы Долиной попросил неравнодушных россиян прислать пожертвования. Но артистка никаких сборов не объявляла.

Об этом 360.ru сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.

Он поделился копией сообщения, в котором артистка, якобы, жаловалась, что из-за действий мошенников осталась без денег и крыши над головой после ареста ее квартиры.

Фейковая Долина призвала всех неравнодушных попросила прислать деньги ей на банковскую карту.

«Это категорическая ложь. Прошу максимально распространить эту информацию. Никаких заявлений Лариса Долина не делала. Это мошенники. Немедленно заблокируйте это сообщение», — призвал Пудовкин.

Летом прошлого года мошенники обманули певицу Ларису Долину и заставили ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовническом переулке. Полученные за продажу недвижимости деньги артистка передала женщине — курьеру.

После того, как исполнительница поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в правоохранительные органы и суд, который наложил арест на квартиру.

Личность забравшей деньги женщины силовики быстро установили. В ходе допроса она заявила, что действовала по инструкции «спецслужб», которые связывались с ней по телефону. По ее словам, все деньги она перевела в криптовалюту и об их дальнейшей судьбе ничего не знает.

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